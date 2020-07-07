السعودية وإسرائيل
الثلاثاء 7 يوليو 2020 21:50

ناشطة سعودية: "إسرائيل ليست عدوة.. هم ناس حلوين" (فيديو)

الناشطة سعاد الشمري خلال المقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية
مواقع التواصل
كشف إعلاميون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، عن مقابلة خاصة أجرتها ناشطة سعودية بارزة مع قناة إسرائيلية.

وأوضح الصحفي الإسرائيلي المختص بالشأن العربي، روعي كيس، أن الناشطة سعاد الشمري، أجرت مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية.

وقالت الشمري في مقطع فيديو موثق: "أتمنى أن نبدأ التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي اليوم قبل غد"، مضيفة: "إسرائيل ليست عدوتنا، إيران مثلًا عدوتنا".

كما وصفت إسرائيل بـ"الناس الحلوين" في تعقيبها على تدمير المنشآت الإيرانية. قائلة: "إذا كان خلف التفجيرات ناس حلوين مثلكم، فـ "جو أهيد"، ما توقفوها".

وطالب مغردون بمحاسبة الشمري على تصريحاتها، ووصفوها بأنها "تروج للمشروبات الكحولية والمخدرات وللتطبيع أيضًا"، وأنها تعكس وجه السعودية في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد توليه ولاية العهد عمل الأمير محمد بن سلمان على تعزيز العلاقات مع إسرائيل.
ورسميا لا توجد علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تقاربا كبيرا بينهما، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في مناسبة عدة بوجود تقارب معها، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

ودومًا ما تقابلها موجة غضب من الشارع العربي الذي يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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