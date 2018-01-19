مناخ
الجمعة 19 يناير 2018 12:23

ناسا: 2017 ثاني أشدّ الأعوام حرارة على الإطلاق

غيتي
أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) (الخميس) أن 2017 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق.

وقالت "ناسا" إن متوسط درجة الحرارة على كوكب الأرض ارتفع بمقدار 0.9 درجة مئوية خلال 2017.

وأضافت أن 2016 أكثر الأعوام ارتفاعا في درجة الحرارة على الإطلاق منذ 1880، عندما تم البدء في تسجيل درجات الحرارة.

وأوضح غافين شميت، مدير معهد غودارد للدراسات الفضائية التابع لوكالة "ناسا": "على الرغم من درجات الحرارة الباردة أكثر من المتوسط ​​في أي منطقة من العالم، فإن درجات الحرارة على سطح الكوكب ككل تستمر في اتجاه الاحترار السريع الذي شهدناه على مدى السنوات الأربعين الماضية".

ويُلقي الباحثون باللوم على هذا الاتجاه من ارتفاع درجة الحرارة على تغير المناخ بشكل مباشر.

ويحذر علماء من آثار بيئية خطيرة إذا لم يتم الوفاء بالأهداف المعلنة في اتفاق باريس المناخي لعام 2015، فيما يتعلق باحتواء الاحترار العالمي لأقل من درجتين مئويتين من خلال خفض مستوى انبعاث الغازات المسببة للاحترار العالمي.

ويربط العلماء ارتفاع درجة حرارة الكوكب بالنشاط البشري المسبب لانبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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مناخ
ناسا
حرارة الأرض
كوكب الأرض
النشاط البشري
الغازات الدفيئة
اتفاق باريس المناخي
معهد غودارد للدراسات الفضائية

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