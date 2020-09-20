مصر
الأحد 20 سبتمبر 2020 15:14

"نازلين ومش خايفين" و"يسقط حكم العسكر".. 20 سبتمبر تشعل حرب الوسوم

في سبتمبر من العام الماضي خرجت مظاهرات استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي تطالب بإسقاط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رويترز
مع الساعات الأولى من صباح اليوم 20 سبتمبر، أشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم، تزامنًا مع مظاهرات مرتقبة دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي.

وقال محمد علي للجزيرة مباشر، مساء أمس، إن هناك احتقانا شعبيا في مصر وغضبا غير مسبوق، لافتًا إلى أن نزول الشعب للميادين سينهي حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتصدر وسما (#نازلين_ومش_خايفين) و(#يسقط_يسقط_حكم_العسكر) الهتاف الأشهر في ثورة يناير المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011، وحصد الوسمان أعلى التفاعلات على تويتر في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وقبلها تصدر وسما (#نازلين_بعد_صلاة_الظهر)، (#تحت_بيوتنا_نازلين) الترند المصري، في مقابل وسوم أخرى مؤيدة للسيسي مثل "لست وحدك" و"محدش نزل".

ويشهد محيط ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، انتشارًا أمنيًا واسعًا تحسبًا للمظاهرات المرتقبة اليوم. ومنذ أيام تشهد مناطق ومدن في مصر حالة استنفار أمني قبيل موعد انطلاق مظاهرات مطالبة برحيل السيسي.

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وعلى وقع صرخات المواطنين البسطاء من إزالة منازلهم وتشريدهم، أشعل السيسي حرب الوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط ترقب من الجميع لوقع صداها على أرض الواقع اليوم.

ويوم الجمعة، تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل، تجمعًا لعشرات المواطنين في منطقة عرب المعمل بالسويس، عقب صلاة الجمعة.

واعتقلت الشرطة على إثرها العشرات بينما برز وسم (#بينا_وبينكم_يوم20) ضمن الأعلى تداولًا على تويتر داعيًا للثورة ضد السيسي.

واعتبر ناشطون أن "المظاهرات التي شهدتها مدينة السويس الجمعة رغم محدوديتها أحدثت ربكة شديدة في القاهرة".

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم السلطات المصرية بإطلاق سراح نشطاء حراك 20 سبتمبر.

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"بينا وبينكم يوم 20".. السويس تتظاهر ضد السيسي والأمن يعتقل العشرات (فيديو)

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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