"نازلين ومش خايفين" و"يسقط حكم العسكر".. 20 سبتمبر تشعل حرب الوسوم
وقال محمد علي للجزيرة مباشر، مساء أمس، إن هناك احتقانا شعبيا في مصر وغضبا غير مسبوق، لافتًا إلى أن نزول الشعب للميادين سينهي حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ثورة ثورة تهز الكون..✌.. ترعب كل جنود فرعون— ElJoKeR (@ElJoKeeeR2020) September 20, 2020
رجعين للمره المليون.. نهتف ضد جنود فرعون
🔥🔥✌🔥🔥👊👊👊👊#يسقط_يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/mm2ZSmcMpa
وتصدر وسما (#نازلين_ومش_خايفين) و(#يسقط_يسقط_حكم_العسكر) الهتاف الأشهر في ثورة يناير المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011، وحصد الوسمان أعلى التفاعلات على تويتر في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وقبلها تصدر وسما (#نازلين_بعد_صلاة_الظهر)، (#تحت_بيوتنا_نازلين) الترند المصري، في مقابل وسوم أخرى مؤيدة للسيسي مثل "لست وحدك" و"محدش نزل".
يتصدرها #يسقط_يسقط_حكم_العسكر..— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 20, 2020
حرب وسوم بمواقع التواصل بين دعوات للتظاهر ضد #السيسي وأخرى مؤيدة له تزامنًا مع دعوة مقاول #الجيش السابق #محمد_علي pic.twitter.com/E21Wu5Oohr
ويشهد محيط ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، انتشارًا أمنيًا واسعًا تحسبًا للمظاهرات المرتقبة اليوم. ومنذ أيام تشهد مناطق ومدن في مصر حالة استنفار أمني قبيل موعد انطلاق مظاهرات مطالبة برحيل السيسي.
وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.
انهض قوم يلا هننزل— هشام هشو ٢ (@WElrno6EQb8IG8K) September 20, 2020
اللهم لا حوله ولا قوتا الا بالله العلي العظيم
انا نازل واي تجمعات هضم عليها ومعايا ابني واخويا رتويت يا شباب شجعوا بعض كلو ينزل مصر مستنياكم#نازلين_ومش_خايفين pic.twitter.com/rMBSVyhA7K
ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وعلى وقع صرخات المواطنين البسطاء من إزالة منازلهم وتشريدهم، أشعل السيسي حرب الوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط ترقب من الجميع لوقع صداها على أرض الواقع اليوم.
خمس ايام من بكرة هيفصلونا عن حلم التحرر من الخونة خمس ايام مستنينا نحرر المعتقلين ونجيب حق الشهداء والعايشين خمس ايام بعدهم مفيش كلام كدة كدة ميتين فننزل نحى اللى فاضل فينا#نازلين_ومش_خايفين #احا_ياسيسي pic.twitter.com/9Denw6G6uY— んodﾑ3آلُٻڊيَلُ (@Shraragdeda) September 14, 2020
ويوم الجمعة، تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل، تجمعًا لعشرات المواطنين في منطقة عرب المعمل بالسويس، عقب صلاة الجمعة.
واعتقلت الشرطة على إثرها العشرات بينما برز وسم (#بينا_وبينكم_يوم20) ضمن الأعلى تداولًا على تويتر داعيًا للثورة ضد السيسي.
أطلق كلابك ف الشوارع— AHMEDHAMDYIBRAHIM (@AHMEDHAMDYIBRA5) September 20, 2020
و أقفل زنازينك علينا#صباح_الخير#لست_وحدك#يسقط_يسقط_حكم_العسكر#نازلين_ومش_خايفين pic.twitter.com/bSbrShSZSu
واعتبر ناشطون أن "المظاهرات التي شهدتها مدينة السويس الجمعة رغم محدوديتها أحدثت ربكة شديدة في القاهرة".
وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.
مش لازم خالص تخرج اعداد كبيرة النهارده ولا الناس توصل الميادين، الاهم م كل ده ان الناس كسرت حاجز الخوف وان الثورة جايه جايه وان اسقاط حكم العسكر مسألة وقت.. امتا الله أعلم!!#يسقط_يسقط_حكم_العسكر#نازلين_ومش_خايفين pic.twitter.com/nDID5lNJWl— Sayed Elkhatib (@sayed_elkhatib) September 20, 2020
وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.
وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.
لمن الملك اليوم #نازلين_ومش_خايفين#نازلين_بعد_صلاة_الظهر #تحت_بيوتنا_نازلين pic.twitter.com/JLkjWk1jNs— özgurluk1٩ (@zgurluk131) September 20, 2020
وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم السلطات المصرية بإطلاق سراح نشطاء حراك 20 سبتمبر.
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#يسقط_يسقط_حكم_العسكر— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) September 20, 2020
من كان يتخيل في 7 سنوات فقط أن ينتقل السيسي من صورة البطل المخلص إلي الفاشل اقتصاديًا والخائن لوطنه والفاسد ماليا بالإسم والتعريف؟ وأن تعيد الناس تعريف معركتها وتدرك أن الجيش فسدت عقيدته بعد أن تورط في السياسة والإقتصاد، بعد ما كان يؤكد أن مصر تحتاج لعسكري؟
ليس كونه حكم عسكر وفقط!— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 20, 2020
لكنه كان ومازال
حكم التبعية وخيانة الاوطان!#يسقط_يسقط_حكم_العسكر
قول متخافشي السيسي لازم يمشي#يسقط_يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/kXvbxpwoAn— شريف راغب (@SherifRagheb99) September 20, 2020
#نازلين_ومش_خايفين— عائشة (@LAMN39) September 14, 2020
على الي ماتوا في٢٥ يناير ورابعة والنهضة على الي بيتهم اتهدت على بنات إلي اغتصبوا في سجون على قتل في سجون على شرفاء مسجونين pic.twitter.com/fRzJtnJkBk
ايوا يامصر 👍 🌹♥️👏— بطريقه 🐧 (@Taltal110) September 20, 2020
ترند عندنا بالسعوديه#يسقط_يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/S695IMQA6R