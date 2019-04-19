ناخب هندي يقطع إصبعه بعدما صوت للحزب الخطأ (فيديو)

الشاب قطع إصبعه بعدما أدرك أنه صوت للحزب الخطأ مواقع التواصل

قطع شاب هندي إصبعه بعدما أدرك أنه صوت للحزب الخطأ في الانتخابات البرلمانية الهندية.

التفاصيل: الشاب باوان كومار، من ولاية أوتار براديش شمالي الهند، قطع إصبع السبابة في يده اليسرى بعد أن أدرك أنه صوت بالخطأ لحزب آخر غير الذي كان يريده.

أظهر مقطع فيديو قصير انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل في الهند الشاب كومار وهو يقول إنه كان يريد أن يصوت لائتلاف حزبي رمزه الانتخابي الفيل، لكنه صوت بطريق الخطأ لحزب بهارتيا جاناتا الحاكم، الذي يستخدم رمز الوردة. A youth in Abdullapur Hulaspur village in UP's Bulandshahr severed his own finger for accidently voting BJP instead of BSP. pic.twitter.com/zXq9LwOOH3 — Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 18, 2019 تستخدم بعض الأحزاب حول العالم رموزا للتعبير عنها أثناء الانتخابات وذلك تيسيرا على الناخبين الذين لا يجيدون القراءة.

تعد ولاية أوتار براديش أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، وقد أجريت بها الانتخابات أمس الخميس ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية الهندية. خلفيات مئات ملايين الهنود بدأوا الإدلاء بأصواتهم في 11 أبريل/نيسان في انتخابات تشريعية تجرى على سبع مراحل وتستمر ستة أسابيع حتى 19 مايو/أيار.

يحق لنحو 900 مليون شخص يتوزعون من قمم الهملايا إلى الصحارى حتى شواطئ المحيط الهندي الإدلاء بأصواتهم لاختيار حكومة جديدة ستتولى السلطة للسنوات الخمس المقبلة في عملية ديموقراطية ضخمة.

خلال الفترة من 11 أبريل/نيسان وحتى 19 مايو/أيار سيقوم الناخبون باختيار 543 نائبا في مجلس النواب الهندي الذي سيحكم البلد الآسيوي البالغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة من العاصمة نيودلهي، بحسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية. من مسيرة مساندة لمودي عشية الانتخابات (رويترز) شارك في الانتخابات مئات الأحزاب السياسية في هذا البلد المتنوع ثقافيا وجغرافيا، إلا أن حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء نارندرا مودي، وحزب المؤتمر اليساري الميول هما أقوى حزبين متنافسين.

يحق للمواطن الهندي الاقتراع بداية من سن الثامنة عشرة، ووفقا للجنة الانتخابات، يحق لحوالي 900 مليون ناخب الاقتراع، بينهم 15 مليونا بين 18 و19 عاما.

يتم الاقتراع بالضغط على أزرار بها رموز الأحزاب على آلات التصويت الإلكترونية، وتوقفت الهند عن استخدام بطاقات الاقتراع الورقية، لكن أحزاب المعارضة تحتج على آلات التصويت الإلكتروني، بدعوى إساءة استخدامها.

يدلي الناخبون بأصواتهم في قرابة مليون مركز اقتراع، مع وجود أكثر من 11 مليون مسؤول في الخدمة، خلال الانتخابات.

يوجد ألفان و293 حزبا سياسيا مسجلين لدى لجنة الانتخابات، وفي 2014، أدلى أكثر من ثلثي الناخبين بأصواتهم، ومثَّل 8 آلاف و251 مرشحا 464 حزبا، وأنفقت الأحزاب والمرشحون ما يزيد عن 5 مليارات دولار.

انتخابات الهند هي ثاني أكثر الانتخابات تكلفة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.