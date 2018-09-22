السبت 22 سبتمبر 2018 12:22
نائب وزير العدل الأمريكي ينفي سعيه لإقالة ترمب
نفى نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنستاين، تقريرا أشار إلى اقتراحه البحث عن وسائل لإقالة ترمب من منصبه لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، بعد أشهر من توليه الرئاسة.
وقال روزنستاين إن تقرير صحيفة نيويورك، تايمز التي ادّعت أنه اقترح أوائل أيار/مايو 2017 التقاط وزراء تسجيلات لترمب كأدلة حول عدم أهليته العقلية هو "غير دقيق وغير صحيح".
بيان روزنستاين حول الواقعة:
- تقرير صحيفة نيويورك تايمز "غير دقيق ووقائعه غير صحيحة".
- لن أعلّق أكثر من ذلك على قصة تستند إلى مصادر مجهولة من الواضح أنها منحازة ضد الوزارة ولديها أجندتها الخاصة.
- سأكون واضحا في هذا الشأن: "بناء على تعاملي الشخصي مع الرئيس لا أساس يسمح باللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين".
مذكرة روزنستاين وإقالة كومي:
- بحسب صحيفة (نيويورك تايمز) فإن نائب المدعي العام أدلى بتلك التصريحات بعد استناد ترمب لمذكرة كتبها روزنستاين نفسه من أجل طرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.
- بحسب الصحيفة أيضا، فإن روزنستاين غضِب بسبب استغلالها من أجل طرد كومي، كما أبدى قلقه إزاء مشاكل أخرى في البيت الأبيض بعد تولي ترمب الرئاسة.
تقارير السعي لعزل ترمب:
- صحيفة (نيويورك تايمز) قالت يوم الجمعة إن المسؤول الأمريكي الذي أشرف على التحقيق الاتحادي في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية في 2016 اقترح سرا العام الماضي التنصت على الرئيس دونالد ترمب، وإقناع أعضاء بالحكومة باستخدام تعديل دستوري لعزله من منصبه.
- رود روزنستاين نائب وزير العدل الأمريكي، طرح هذا الاقتراح في صيف 2017 بعد أن أقال ترمب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي، بحسب مصادر الصحيفة التي وصفتها بأنهم أشخاص على اطلاع على الأحداث بأنفسهم وعلى مذكرات كتبها مسؤولون بمكتب التحقيقات الاتحادي.
- الصحيفة ذكرت أن هذه المقترحات لم تُنفذ، فيما أوردت صحيفة (واشنطن بوست) أيضا هذه المناقشات نقلا عن مذكرات كتبها مكابي، والذي قال محاميه إنه :"لا يعرف كيف تمت إتاحة هذه المذكرات".
- صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، ذكرتا، أن روزنستاين بادر بالنقاش بشأن التعديل الخامس والعشرين بالدستور الأمريكي، ويتناول التعديل خلافة الرئيس وعجزه، ويحدد الخطوط العريضة للطريقة التي يمكن أن تقرر بها الحكومة ما إذا كان الرئيس لم يعد يؤدي مهامه.
- تايمز، قالت، إن روزنستاين أبلغ مسؤولي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي بإمكانية استخدام التسجيلات السرية لفضح الفوضى في الإدارة بعد تسريبات قالت إن ترمب طلب من كومي التعهد بالولاء له وأيضا إفشاء معلومات سرية للروس في المكتب البيضاوي.
- تايمز أضافت أن روزنستاين أبلغ مكابي، الذي أقاله ترامب أيضا فيما بعد، بأنه ربما يستطيع إقناع وزير العدل جيف سيشنز وجون كيلي وزير الأمن الداخلي السابق ورئيس موظفي البيت الأبيض حاليا استخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور.
- ترمب نفى أي تواطؤ مع روسيا في حين نفت روسيا تدخلها في الانتخابات ويصف التحقيق بأنه "حملة تشهير".
المصدر
رويترز
فرانس برس
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