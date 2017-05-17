إيران
الأربعاء 17 مايو 2017 00:08

نائب روحاني ينسحب من انتخابات الرئاسة

الرئيس الإيراني حسن روحاني
رويترز
أعلن إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني الثلاثاء انسحابه من انتخابات الرئاسة ودعمه للرئيس الحالي حسن روحاني الذي يسعى للفوز بفترة ثانية في الانتخابات التي تجرى يوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن جهانجيري قوله لأنصاره في إقليم فارس "أشعر أنني أنجزت مهمتي وسأدلي بصوتي معكم لصالح روحاني".

وتقدم جهانجيري لخوض الانتخابات وسط مخاوف بين حلفاء روحاني من احتمال رفض مجلس صيانة الدستور لترشح الرئيس.

         

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
روحاني
انتخابات الرئاسة
إيران
إسحاق جهانجيري

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