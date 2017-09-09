السبت 9 سبتمبر 2017 08:50
نائب الرئيس الإيراني يوضح موقف طهران من الدوحة
قال علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني إنه لا يستطيع القول إن قطر كانت دولة صديقة بل كانت على الجانب الآخر في النزاعات الإقليمية، لا سيما في مسألة سوريا.
وأضاف صالحي في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية ردا على سؤال بشأن الأزمة الخليجية أن إيران توفر حق العبور لقطر في الأجواء والمياه الإيرانية والطرق البرية لأنها المنفذ الوحيد لها.
وقال نائب الرئيس الإيراني إن الممارسة السياسية الواقعية تتطلب حكمة ونهجا عقلانيا، و"لهذا السبب نحن نقدم التنازلات لدولة قطر".
المصدر
الجزيرة
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