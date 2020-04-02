فيروس كورونا
الجمعة 3 أبريل 2020 12:58

نائب إيطالي للجزيرة مباشر: شعرنا بالإهانة عندما لم تساعدنا أوربا "الأنانية"

في لقاء مع الجزيرة مباشر، تحدث نائب رئيس مجلس البرلمان الإيطالي، فابيو ماربيلي، الذي أثار الجدل إثر إزالته علم الاتحاد الأوربي من مكتبه، ووضع مكانه علم إيطاليا.

وعبر رامبيلي عن خيبة الأمل والشعور الإيطالي بالإهانة في تعامل الاتحاد معهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الحالية، إذ لم تتلقَ إيطاليا مساعدات طبية من جيرانها، في حين بادرت ألبانيا بتقديم ما أمكنها من مواد.

واتهم رامبيلي دول الاتحاد الأوربي بالأنانية، ونفى أن تكون هناك نية للخروج من الاتحاد الأوربي، وإنما صدمة الإيطاليين في تعامل الاتحاد تستوجب تفعيل آليات تعاون جديدة.

وفي ختام مداخلته، قال رامبيلي إنه متفائل رغم الأزمة الحالية، وقال "سننتصر على هذا الفيروس، وستعود الحياة في بلدنا إلى طبيعتها".

يذكر أن الاتحاد الأوربي بدأ بمعاهدة عُقدت في العاصمة الإيطالية، روما، عام 1957، فضلًا عن أن إيطاليا من الدول المؤسسة للاتحاد.

في السياق، أصاب فيروس كورونا مليونًا وسبعة آلاف و129 شخصًا، وأودى بحياة 51 ألفًا و704 أنفس، في حين تعافت 210 آلاف و577 حالة، حتى الآن.

في إيطاليا، أصيب 115 ألفًا و242 شخصًا، منهم 4 آلاف و668 إصابة جديدة، وقضى 13 ألفًا و915 من بينهم 760 حالة وفاة جديدة، في حين تعافت 18 ألفًا و278 حالة، حتى الساعة.

المصدر
الجزيرة مباشر

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