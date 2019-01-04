نائبة من أصول عربية بالكونغرس تسب ترمب وتتعهد بعزله

رشيدة طليب تؤدي اليمين الدستورية في الكونغرس بالزي الفلسطيني التقليدي رويترز

دعت عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب، إلى محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهدف عزله في أول يوم لها بعد تولي عضويتها للكونغرس.

ما القصة؟ طليب قالت في مقالة افتتاحية في صحيفة "ديترويت فري برس" إنه حان الوقت المناسب لبدء إجراءات الإقالة ضد الرئيس ترمب.

طليب اعتبرت أن الرئيس الأمريكي يشكل تهديداً خطيراً ومباشراً على الديمقراطية في الولايات المتحدة ويجب محاكمته لإنهاء ما وصفتها بالأزمة الدستورية في البلاد.

طليب عارضت فكرة انتظار تقارير المحقق الخاص روبرت مولر، لاتخاذ قرار بشأن محاكمة ترمب، وقالت إن هناك أدلة قاطعة على ارتكاب ترمب لجرائم عديدة.

رشيدة طليب النائبة بالكونغرس ذات الأصول الفلسطينية ، وصفت الرئيس في مقطع فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي، بالوغد دون ذكره بالاسم. وتأتي تصريحات رشيدة بعد ساعات من أدائها اليمين الدستورية بالثوب الفلسطيني في مجلس النواب الأمريكي. Rashida Tlaib on Trump: "We're going to impeach the Motherf***er" https://t.co/cCyKN4mzYk pic.twitter.com/hoFUOsxuQp — Newsweek (@Newsweek) January 4, 2019 رشيدة طليب مع أسرتها في صورة تذكارية مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي ترمب يرد على المطالبات بعزله: انتقدت سارة ساندرز المتحدثة باسم للبيت الأبيض تصريحات طليب التصريحات قائلة أنها دليل على أن الديمقراطيين "ليس لديهم حلول لأميركا".

كيف تعزلون رئيسًا ربما فاز بأكبر انتخابات في كل العصور؟

لم يفعل شيئًا خاطئًا (لم يكن متواطئاً مع روسيا، لكن الديمقراطيين هم المتواطئون).

ترمب هو الأكثر نجاحًا في العامين الأولين من أي رئيس، وهو الرئيس الجمهوري الأكثر شعبية في تاريخ الحزب بنسبة قبول 93 ٪؟

زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي انتقد كلمة النائبة طليب قائلا: "إن تركيزهم كله هنا هو محاولة مهاجمة هذا الرئيس بينما نحاول تحريك أمريكا إلى الأمام.” How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2019 من هي رشيدة طليب؟ رشيدة طليب مع إلهان عمر أول مسلمتان تدخلان إلى الكونغرس الأمريكي.

طليب أمريكية من أصل فلسطيني، ولدت عام 1976 في الولايات المتحدة، وهي كبرى أخواتها الـ 13، وكان والدها المهاجر يعمل في مصانع سيارات فورد في ديترويت بولاية ميشيغان.

والد رشيدة من مواليد بلدة بيت حنينا شرق القدس، وعاش فترة في نيكاراغوا قبل قدومه إلى ميشيغان.

تنحدر والدتها من قرية "بيت عور الفوقا" من محافظة رام الله بالضفة الغربية.

نالت رشيدة الشهادة الجامعية في العلوم السياسية عام 1998، ثم حصلت على شهادة في القانون عام 2004.

من خلال عملها محامية دخلت ساحة العمل السياسي، وكانت ناشطة في العمل الاجتماعي والبيئي في ولايتها. This is not just about Donald Trump. This is about all of us. In the face of this constitutional crisis, we must rise. — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) January 4, 2019 خلفيات: نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت إن الديمقراطيين سينتظرون نتائج تحقيقات مولر قبل الإقدام على إجراءات عزل ترمب.

بيلوسي أضافت أنه لا يتعين عزله لسبب سياسي، وفي ذات الوقت لا يتعين تجنب المضي في إجراءات العزل لسبب سياسي أيضا. رشيدة طليب مع حشد من أنصارها في واشنطن دي سي