نائبة عربية بالكونغرس تسب ترمب وتتعهد بعزله

ما القصة؟

رشيدة طليب النائبة بالكونغرس ذات الأصول الفلسطينية هاجمت ترمب واعدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعزله من منصبه.

رشيدة، في مقطع فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت ترمب بالوغد دون ذكره بالاسم.

رفضت رشيدة الاعتذار مؤكدة أنها ستقول الحقيقة دائما.

جاءت تصريحات رشيدة بعد ساعات من أدائها اليمين الدستورية بالثوب الفلسطيني في مجلس النواب الأمريكي.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من مقال كتبته ديترويت فري برس طالبت فيه بإقالة ترمب.

رشيدة أوضحت أن ما قالته لا ينطبق على دونالد ترمب فحسب وإنما على كل واحد يجب أن ينهض لمواجهة أزمة دستورية.

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%?