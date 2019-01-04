نائبة عربية بالكونغرس تسب ترمب وتتعهد بعزله

قالت رشيدة طليب عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطية إنها ستعمل على إجراءات عزل الرئيس دون ذكره بالاسم.

ما القصة؟

رشيدة طليب النائبة بالكونغرس ذات الأصول الفلسطينية هاجمت ترمب واعدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعزله من منصبه.

رشيدة، في مقطع فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت ترمب بالوغد دون ذكره بالاسم.

رفضت رشيدة الاعتذار مؤكدة أنها ستقول الحقيقة دائما.

جاءت تصريحات رشيدة بعد ساعات من أدائها اليمين الدستورية بالثوب الفلسطيني في مجلس النواب الأمريكي.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من مقال كتبته ديترويت فري برس طالبت فيه بإقالة ترمب.

رشيدة أوضحت أن ما قالته لا ينطبق على دونالد ترمب فحسب وإنما على كل واحد يجب أن ينهض لمواجهة أزمة دستورية.

Rashida Tlaib on Trump: "We're going to impeach the Motherf***er" https://t.co/cCyKN4mzYk pic.twitter.com/hoFUOsxuQp — Newsweek (@Newsweek) January 4, 2019

رشيدة طليب مع أسرتها في صورة تذكارية مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي

ترمب يرد على المطالبات بعزله في تغريدة على تويتر:

كيف تعزلون رئيسًا ربما فاز بأكبر انتخابات في كل العصور؟

لم يفعل شيئًا خاطئًا (لم يكن متواطئاً مع روسيا، لكن الديمقراطيين هم المتواطئون).

ترمب هو الأكثر نجاحًا في العامين الأولين من أي رئيس، وهو الرئيس الجمهوري الأكثر شعبية في تاريخ الحزب بنسبة قبول 93 ٪؟

انتقدت سارة ساندرز المتحدثة باسم للبيت الأبيض تصريحات طليب التصريحات قائلة أنها دليل على أن الديمقراطيين "ليس لديهم حلول لأميركا".

زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي انتقد كلمة النائبة طليب قائلا: "إن تركيزهم كله هنا هو محاولة مهاجمة هذا الرئيس بينما نحاول تحريك أمريكا إلى الأمام.”

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2019

من هي رشيدة طليب؟

رشيدة طليب مع إلهان عمر أول مسلمتان تدخلان إلى الكونغرس الأمريكي.

طليب أمريكية من أصل فلسطيني، ولدت عام 1976 في الولايات المتحدة.

هي كبرى أخواتها الـ 13، وكان والدها المهاجر يعمل في مصانع سيارات فورد في ديترويت بولاية ميشيغان.

والد رشيدة من مواليد بلدة بيت حنينا شرق القدس، وعاش فترة في نيكاراغوا قبل قدومه إلى ميشيغان.

تنحدر والدتها من قرية "بيت عور الفوقا" من محافظة رام الله بالضفة الغربية.

نالت رشيدة الشهادة الجامعية في العلوم السياسية عام 1998، ثم حصلت على شهادة في القانون عام 2004.

من خلال عملها محامية دخلت ساحة العمل السياسي، وكانت ناشطة في العمل الاجتماعي والبيئي في ولايتها.

This is not just about Donald Trump. This is about all of us. In the face of this constitutional crisis, we must rise. — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) January 4, 2019

خلفيات:

نانسي بيلوسي زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي قالت إن الديمقراطيين سينتظرون نتائج تحقيقات مولر قبل الإقدام على إجراءات عزل ترمب.

بيلوسي أضافت أنه لا يتعين عزله لسبب سياسي، وفي ذات الوقت لا يتعين تجنب المضي في إجراءات العزل لسبب سياسي أيضا.