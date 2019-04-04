الخميس 4 أبريل 2019 17:38
نائبة بالكونغرس تطالب بالضغط على مصر للإفراج عن حقوقية
طالبت النائبة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالضغط على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاق سراح ناشطة حقوقية محتجزة في مصر منذ خمسة أشهر.
التفاصيل:
- قالت إلهان عمر على حسابها على تويتر أمس الأربعاء إنها التقت ممثلين عن "مبادرة الحرية" وهي منظمة حقوقية تقول إنها تدافع عن سجناء الرأي في منطقة الشرق الأوسط، لمناقشة قضية الناشطة الحقوقية المحتجزة في مصر هدى عبد المنعم.
- إلهان عمر أضافت: "أرجو أن يثير ترمب قضيتها خلال لقائه مع النظام الذي سجنها. يجب أن نعمل لإطلاق سراح هدى".
- البيت الأبيض أعلن قبل أسبوع أن الرئيس الأمريكي سيستقبل نظيره المصري في واشنطن في 9 من أبريل/نيسان الجاري.
خلفية:
- ساهم ترمب في الإفراج عن الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي واستقبلها في البيت الأبيض في أبريل/نيسان 2017.
- هدى عبد المنعم محامية وناشطة حقوقية اعتقلتها السلطات المصرية ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من نشطاء المجتمع المدني أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
- من ضمن المعتقلين، محمد أبو هريرة، الناطق الرسمي السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وزوجته عائشة خيرت الشاطر، والناشط السياسي بهاء عودة، شقيق باسم عودة الوزير السابق في حكومة مرسي، بالإضافة إلى المحامي طارق السلكاوي، والناشطة الحقوقية سمية ناصف.
- وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى احتجاز المعتقلين بشكل سري في مراكز الأمن الوطني حيث خضعوا غالبا للتعذيب قبل أن يظهروا بعد أسابيع من اختفائهم.
المصدر
الجزيرة مباشر
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