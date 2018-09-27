الخميس 27 سبتمبر 2018 15:47
ميلانيا ترمب تزور مصر ضمن جولة أفريقية الأسبوع المقبل
تجري السيدة الأولي للبيت الأبيض ميلانيا ترمب جولة أفريقية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تزور خلالها غانا ومصر وكينيا ومالاوي.
التفاصيل:
- وفقا لبيان صدر الخميس عن البيت الأبيض الأمريكي فإن الإعلان عن تلك الجولة جاء في إطار حفل الاستقبال الذي أقامته سيدة أمريكا الأولي مساء الأربعاء لقرينات رؤساء دول وحكومات العالم الذين يشاركون في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقامة حاليا في نيويورك.
- في الكلمة التي ألقتها ميلانيا خلال حفل الاستقبال، قالت: " سوف أبدأ يوم الإثنين المقبل (أول أكتوبر/ تشرين الأول) جولة أفريقية منفردة أزور خلالها أربع دول أفريقية جميلة ومختلفة عن بعضها البعض هي غانا ومصر وكينيا ومالاوي"
- أوضح البيان إن سيدة أمريكا الأولى،" سوف تركز خلال جولتها الأفريقية القادمة على بحث سبل توفير الرعاية للأمهات حديثي الولادة في المستشفيات وتعزيز تعليم الأطفال ومكافحة الإدمان علي المخدرات والجوانب الثقافية والتاريخية في تلك البلدان الأفريقية".
- أضافت ميلانيا أنها ستسعى خلال هذه الجولة الأفريقية لتعزيز مبادرتها الخاصة بتحسين أوضاع الأطفال في تلك الدول، وهي المبادرة التي تحمل اسم "كن الأفضل- بي بست".
- أوضحت:" منذ أصبحت السيدة الأولي لأمريكا، توافرت لدي ميزة الحديث مع العديد من قرينات قادة دول العالم كما توافرت لدي الفرصة بعد إطلاق مبادرتي " كن الأفضل" لمقابلة أطفال من كل بلدان العالم، ودعم منظمات ناجحة وبرامج نتشارك معها في هدفها لدعم ومساعدة هؤلاء الأطفال.
- تابعت:" المناقشات مع جميع الأطراف برهنت علي وجود رغبة عالمية مشتركة لمد يد العون للأطفال عبر تزويدهم بكافة أشكال الدعم والأدوات الضرورية التي تمكنهم من أن يصبحوا مواطنين سعداء وأصحاء وأكثر مسؤولية تجاه مجتمعاتهم.
- أكدت:" أشعر بسعادة غامرة في العمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي ستتولي ترتيب الرحلات واللقاءات والزيارات في تلك البلدان الافريقية."
- أشار بيان البيت الأبيض الأمريكي أن سيدة أمريكا الأولي سوف تعرف خلال الجولة المزيد عن الدور الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمد يد المساعدة لتلك الدول حتي تصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي
المصدر
الجزيرة مباشر
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