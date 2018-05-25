معادن نفيسة
الجمعة 25 مايو 2018 16:28

ميغان ماركل تنعش مبيعات الذهب

زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل
غيتي
يقول صائغون إن تأثير الممثلة الأمريكية ميغان ماركل امتد إلى الذهب الأصفر، إذ ساعد على تعزيز مبيعات الولايات المتحدة من المعدن النفيس في الربع الأول من 2018.

ووفقا للمجلس العالمي للذهب، فقد مثل الربع الأول من العام أقوى أول ثلاثة أشهر بالنسبة للطلب على الحلي الذهبية في الولايات المتحدة منذ 2009. ويقول بائعون إن هذا يرجع لأسباب أهمها افتتان الناس بماركل التي خطبها الأمير هاري في نوفمبر تشرين الثاني وزفت إليه في حفل مبهر يوم السبت الماضي.

وتفضل ميغان التي تحمل الآن لقب دوقة "ساسكس" الذهب الأصفر.

وقال ديفيد بوروتشوف وهو صائغ في نيويورك "خلال فترة (الخطوبة) بدأنا نشهد زيادة في مبيعات الذهب الأصفر وارتفعت وتيرة هذه الزيادة في الشهرين الأخيرين... زادت مبيعات الحلي المصنوعة من الذهب الأصفر بنحو 30 في المئة هذا العام".

ويقول صائغون إنه على مدى الأعوام الخمسة عشرة الأخيرة كان الذهب الأبيض والفضة والبلاتين هي المعادن المفضلة في قطاع صناعة الحلي وبين المقبلين على الزواج. وفي السنوات القليلة الماضية زادت شعبية الذهب الوردي واعتبر البعض أن الذهب الأصفر عفا عليه الزمن.

وقال بورتشوف إن الذهب الأبيض والبلاتين يمثلان عادة بين 70 و80 في المئة من مبيعاته وإن الذهب الأصفر والذهب الوردي يمثلان ما بين 20 و30 في المئة منها، وهي نسبة يتوقع زيادتها.

المصدر
رويترز
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الذهب
الأمير هاري
مبيعات

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