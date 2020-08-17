برشلونة
الاثنين 17 أغسطس 2020 00:05

ميسي يُبلغ إدارة برشلونة برغبته في الرحيل فورًا

اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي
رويترز
أبلغ اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إدارة النادي برغبته في مغادرة قلعة (كامب نو) في الصيف الحالي، وليس العام المقبل.

وذكرت محطة "سبورت إنتراتيفو" التليفزيونية البرازيلية على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم، أن ميسي أبدى رغبته في إنهاء مسيرته مع برشلونة على الفور، عقب خسارة الفريق الإسباني المذلة أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف مقابل هدفين، أول أمس الجمعة.

وكشفت المحطة، عبر مراسلها مارسيلو بيتشلر، أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة بعدم اعتزامه الانتظار أكثر من ذلك للرحيل عن النادي، الذي ينتهي عقده معه في يونيو/ حزيران 2021.

وكان بيتشلر أول من انفرد بخبر انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة لباريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017.      

ويتنافس فريقا إنترميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع ميسي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم (6 مرات).       

في هذه الأثناء، يعيش برشلونة حالة من الفوضى قبل الاجتماع المرتقب لإدارة النادي الإثنين، ومن المنتظر خلاله إقالة المدرب كيكي سيتين والمدير الرياضي للنادي، الفرنسي إيريك أبيدال.       

ورغم التقارير التي أشارت إلى وجود مفاوضات بين إدارة برشلونة والأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، فإن أنباء أخرى قد انتشرت في الآونة الأخيرة بشأن قرب تولي المدير الفني للمنتخب الهولندي، رونالد كومان، تدريب الفريق الإسباني الذي خرج خالي الوفاض من الألقاب هذا الموسم.

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المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية

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