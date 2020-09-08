كرة القدم الإسبانية
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 00:35

ميسي يعود للتدريب مع برشلونة (فيديو)

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى التدريب مع فريقه برشلونة الإسباني لأول مرة منذ طلبه الرحيل عن النادي الشهر الماضي.

ولم يحضر ميسي الكشف عن فيروس كورونا قبل ثمانية أيام وغاب عن كل الجلسات التالية استعدادا لبداية الموسم بعدما أرسل مذكرة رسمية للنادي يطلب فيها الرحيل.

لكن هداف برشلونة عبر العصور ظهر في مقر التدريبات قبل انطلاق التدريب المسائي وهو الأول له مع المدرب الجديد رونالد كومان بعد خضوعه، الأحد، للكشف عن فيروس كورونا في منزله.

وقال ميسي، 33 عاما، الجمعة إنه مستمر مع برشلونة في الموسم المقبل إذ لم يرغب في رفع دعوى قضائية بشأن بند فسخ التعاقد ضد الفريق الذي أمضى معه كل مسيرته الاحترافية.

وأضاف في بيان أنه قرر البقاء على مضض تفاديا لنزاع قانوني مع ناد انضم إليه صغيرا وفاز معه بأكثر من 30 لقبا كبيرا وسجل أكثر من 600 هدف.

وقال ميسي في مذكرته إلى النادي إنه حر في الرحيل من دون دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ التعاقد.

غير أن برشلونة ورابطة الدوري الإسباني أكدا أن هذا البند لم يعد ذات صلة وأن الوسيلة الوحيدة لرحيل ميسي هي دفع الشرط الجزائي وقيمته 700 مليون يورو، أي نحو 828 مليون دولار.

وأعلن ميسي رغبته في الرحيل عن برشلونة بعد الهزيمة المذلة على يد بايرن ميونخ الألماني 8-2 في دوري أبطال أوربا.

ويستطيع ميسي الرحيل مجانا عن برشلونة في يونيو/ حزيران المقبل إلا إذا وقع عقدا جديدا مع برشلونة.

ويخوض برشلونة مباراتين وديتين يومي 12 و16 من الشهر الجاري على الترتيب قبل أن يستهل مشواره في الدوري باستضافة فياريال يوم 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويأمل برشلونة في استعادة لقب الدوري الذي خسره لصالح ريال مدريد الموسم الماضي.

المصدر
رويترز

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