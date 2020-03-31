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الثلاثاء 31 مارس 2020 23:34

ميسي يضم صلاح لقائمة أفضل المواهب ويقول إنه معجب بأسلوبه

من اليمين: صلاح وميسي
رويترز
اختار نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمته لأفضل "25 موهبة" في دوري أبطال أوربا.

وقال ميسي إنه معجب بأسلوب صلاح، الذي يرى أنه كان رائعا مع فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له، ومشيرا إلى أن سرعة تسجيله للأهداف لفت الأنظار إليه.

واختار ميسي ثلاثة لاعبين آخرين من فريق ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوربا للموسم الماضي لينضموا للقائمة، وهم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والمهاجم السنغالي ساديو مانيه وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

كما اختار ميسي لاعب ليفربول الشاب ترنت ألكسندر أرنولد ضمن قائمة "النجوم الصاعدة"، ووصفه بأنه "المستقبل".

وأقصى ليفربول فريق برشلونة، الذي يلعب له ميسي، من الدور قبل النهائي في نسخة الموسم الماضي من دوري الأبطال بعد فوزه عليه برباعية دون رد في مباراة الإياب ليعدل تأخره 3-صفر في مباراة الذهاب، في واحدة من أعظم الانتفاضات في تاريخ البطولة.

المصدر
دايلي ستار
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محمد صلاح
ليونيل ميسي
دوري أبطال أوربا
ليفربول الإنجليزي
برشلونة الإسباني

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