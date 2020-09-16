الدوري الإسباني الممتاز
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 23:49

ميسي يسجل هدفين لبرشلونة في مباراة ودية استعدادا للدوري الإسباني (فيديو)

ليونيل ميسي يحتفل مع فريقه بالفوز على جيرونا في البماراة الودية استعدادًا للدوري الإسباني
ليونيل ميسي يحتفل مع فريقه بالفوز على جيرونا في البماراة الودية استعدادًا للدوري الإسباني
رويترز
سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة هدفين ليسهم في فوز فريقه 3 / 1 على جيرونا وديا، اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفريق الكاتالوني لانطلاق مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 21 عن طريق البرازيلي فيليبي كوتينيو، قبل أن يضيف ميسي هدفين، جاء الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وجاء الثاني في الدقيقة 51 من المباراة.

وسجل سامويل سايت هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 46 من المباراة.

وكانت الأيام الماضية شهدت جدلًا كبيرًا حول مستقبل النجم الأرجنتيني، إذ أبدى رغبته في الرحيل عن النادي، قبل أن يتراجع عن قراره ويبقى مع الفريق حتى نهاية عقده في يونيو/ حزيران من العام المقبل على أقل تقدير.

وغاب برشلونة عن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، إلى جانب أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، وتحظى تلك الفرق بفرصة للراحة بعد أن خاضت مباريات في المسابقات الأوربية، التي جرى استئنافها في شهر أغسطس/ آب الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية

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