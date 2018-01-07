كرة القدم
الأحد 7 يناير 2018 21:23

ميسي يسجل رقما تاريخيا في مباراة برشلونة مع ليفانتي

الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني
الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني
غيتي
واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، كتابة التاريخ في عالم الساحرة المستديرة، بعدما عادل رقم قياسي كأكثر من سجل أهدافا بقميص ناد واحد في الدوريات الخمسة الكبرى.

وكان الرقم القياسي مسجل باسم النجم الألماني السابق جيرد مولر.

وجاء تسجيل ميسي للرقم القياسي خلال فوز فريقه برشلونة 3/صفر على ضيفه ليفانتي اليوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واحتفل ميسي بخوضه المباراة رقم 400 مع برشلونة في البطولة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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كرة القدم
ليونيل ميسي
برشلونة

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