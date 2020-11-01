الدوري الإسباني
الأحد 1 نوفمبر 2020 21:38

ميسي يثير الجدل بعد ضربه حكما بالكرة (فيديو)

ليونيل ميسي، نجم برشلونة
ليونيل ميسي، نجم برشلونة
رويترز
أثار تصرف ليونيل ميسي جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد ركله الحكم إليخاندرو هرنانديز بالكرة عمدا، احتجاجا على قراراته، في مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وانتشر مقطع فيديو، يظهر تصرف "البرغوث" الأرجنتيني الغاضب في الدقيقة 38 من عمر المباراة، عندما ركل الكرة بشكل متعمد باتجاه الحكم الإسباني أثناء توجهه لاحتساب إحدى الركلات الثابتة، ما دفع هرنانديز إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجه ميسي على الفور.

واختلف رواد موقع التواصل الاجتماعي في تويتر حول وجوب تلقي ميسي البطاقة الحمراء المباشرة والطرد من عدمه.

ورأت الغالبية العظمى أن ميسي يستحق الطرد والعقوبة أيضا بسبب تصرفه غير الرياضي واعتراضه على قرارات الحكم بهذا الشكل، مشيرين إلى أنه لو كان لاعبا آخر غير الأرجنتيني لوقع عليه عقوبة كبيرة.

وجاء تصرف ميسي أثناء تقدم فريق ألافيس في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء، فيما انتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله ليتوقف رصيد برشلونة عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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