إسرائيل
الخميس 10 سبتمبر 2020 00:01

ميسي سفيرا لشركة تكنولوجية إسرائيلية

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
احتفى حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر بتعاقد شركة أوركام التكنولوجية الإسرائيلية مع نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، ليونيل ميسي ليكون سفيرا لها في تقديم منتجاتها.

وقال الحساب التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدته إن "نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة "أوركام" الإسرائيلية، ويساعد الشركة على توزيع الابتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر من أجل مساعدتهم ".

ونشر حساب الشركة لقاء دعائي  مع ميسي وهو يقدم أجهزة الشركة للمصابين بالعمى، كما أعاد حساب إسرائيل الرسمي نشر الإعلان.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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