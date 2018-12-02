الأحد 2 ديسمبر 2018 13:30
ميسي سفيرا إعلانيا لشركة إسرائيلية
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، أصبح سفيرا إعلانيا لشركة إسرائيلية تعمل في صناعة الهاتف المحمول.
التفاصيل:
- صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية قالت على حسابها على فيسبوك: "سيكون النجم الارجنتيني ليو ميسي سفيرا إعلانيا يقوم بتسويق هاتف ذكي جديد طورته شركة "سيرين لابس" الإسرائيلية التابعة لرجل الأعمال موشيه حوجيج".
- الصفحة كشفت أن هذه هي المرة الثانية التي يقوم ميسي بالترويج للشركة.
- نشرت الصفحة صورة للاعب الأرجنتيني خلال إطلاق حملة تسويق الهاتف الجديد.
خلفية:
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قام اللاعب الأرجنتيني سابقا بزيارة إسرائيل، وله صور شهيرة وهو يتلو الصلوات مرتديا الطاقة اليهودية أمام حائط البراق، في القدس المحتلة.
- زيارة ميسي للقدس المحتلة كانت ضمن ما أطلق عليه "جولة سلام" قام بها نادي برشلونة في أغسطس/آب 2013 وقام خلالها أيضا بزيارة الضفة الغربية المحتلة.
- كان من المقرر أن يلعب المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الإسرائيلي مباراة ودية قبيل كأس العالم في يونيو/حزيران الماضي، لكن المباراة ألغيت قبل إقامتها بأيام، بعدما أثارت الكثير من الجدل.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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