ميسي سفيرا إعلانيا لشركة إسرائيلية

ميسي يضع رسالة في حائط البراق بالقدس المحتلة خلال زيارة مع نادي برشلونة في أغسطس 2013 رويترز

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، أصبح سفيرا إعلانيا لشركة إسرائيلية تعمل في صناعة الهاتف المحمول.

التفاصيل: صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية قالت على حسابها على فيسبوك: "سيكون النجم الارجنتيني ليو ميسي سفيرا إعلانيا يقوم بتسويق هاتف ذكي جديد طورته شركة "سيرين لابس" الإسرائيلية التابعة لرجل الأعمال موشيه حوجيج".

الصفحة كشفت أن هذه هي المرة الثانية التي يقوم ميسي بالترويج للشركة.

نشرت الصفحة صورة للاعب الأرجنتيني خلال إطلاق حملة تسويق الهاتف الجديد. خلفية: قام اللاعب الأرجنتيني سابقا بزيارة إسرائيل، وله صور شهيرة وهو يتلو الصلوات مرتديا الطاقة اليهودية أمام حائط البراق، في القدس المحتلة.

زيارة ميسي للقدس المحتلة كانت ضمن ما أطلق عليه "جولة سلام" قام بها نادي برشلونة في أغسطس/آب 2013 وقام خلالها أيضا بزيارة الضفة الغربية المحتلة.

كان من المقرر أن يلعب المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الإسرائيلي مباراة ودية قبيل كأس العالم في يونيو/حزيران الماضي، لكن المباراة ألغيت قبل إقامتها بأيام، بعدما أثارت الكثير من الجدل.