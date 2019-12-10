الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 12:51
ميزانية السعودية 2020 خفض في الإنفاق وزيادة العجز
أعلنت السعودية أمس الإثنين الميزانية العامة للمملكة لعام 2020، بمصروفات تبلغ 1020 مليار ريال (272 مليار دولار)، وعجز قدره 187 مليار ريال (49.9 مليار دولار).
- بحسب بيان وزارة المالية السعودية أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال تمثل 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
- من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019 مبلغ 1048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال تمثل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
- من المُقدّر أن يصل إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020 إلى 754 مليار ريال (201 مليار دولار) تمثل 26% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 678 مليار ريال (181 مليار دولار) نهاية العام الحالي، ونحو 560 مليار ريال (149 مليار دولار) نهاية عام 2018 .
النفقات على مستوى القطاعات
- بحسب بيان الميزانية العامة للمملكة استقر الإنفاق على التعليم عند مستوى 193 مليار ريال في موازنة 2020، وهو نفس مستوى الإنفاق في موازنة 2019.
- انخفض الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية من 62 مليار ريال في موازنة 2019، إلى 54 مليار ريال في موازنة 2020.
- انخفض الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية من 172 مليار ريال في موازنة 2019، إلى 167 مليار ريال في موازنة 2020.
- استقر الإنفاق على قطاع الأمن والمناطق الإدارية عند مستوى 103 مليار ريال في موازنة 2020، مقارنة بنحو 102 مليار ريال في موازنة 2019.
- انخفض الإنفاق على القطاع العسكري من 191 مليار ريال في موازنة 2019، إلى 182 مليار ريال في موازنة 2020.
- انخفض الإنفاق على قطاع الخدمات الأساسية والنقل من 70 مليار ريال في موازنة 2019، إلى 56 مليار ريال في موازنة 2020.
- انخفض الإنفاق على قطاع البنود العامة التي تشمل الإنفاق على المعاشات الحكومية والتأمينات الاجتماعية والدعم من 156 مليار ريال في موازنة 2019، إلى 141 مليار ريال في موازنة 2020.
- استقر الإنفاق على قطاع الإدارة العامة عند مستوى 28 مليار ريال في موازنة 2020، مقارنة بنحو 27.6 مليار ريال في موازنة .2019
- انخفض الإنفاق على قطاع الموارد الاقتصادية من 131 مليار ريال في موازنة 2019 إلى 98 مليار ريال في موازنة 2020.
- يأتي إعلان ميزانية المملكة عقب اتفاق جرى التوصل إليه أواخر الأسبوع الماضي بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها لزيادة تخفيضات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى مارس/ آذار 2020، مما قد يفرض ضغوطا على تعافي الاقتصاد السعودي في أوائل 2020.
المصدر
الجزيرة مباشر
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