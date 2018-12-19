ميزانيات الدفاع في العالم تشهد أكبر زيادة منذ عشر سنوات

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شهدت ميزانيات الدفاع في دول العالم خلال العام 2018 أكبر زيادة لها منذ عشر سنوات، مدفوعة بالزيادات التي شهدتها الدول الأعضاء في حلف الأطلسي، حسب تقرير لمكتب (أي أتش أس ماركت).

وأشار التقرير الذي أصدره المكتب- مزود عالمي للمعلومات ومقره لندن- إلى ارتفاع ميزانيات الدفاع في العالم بنسبة 4.9 % لتبلغ 1780 مليار دولار في 2018. وشكلت دول الحلف الأطلسي، خاصة الولايات المتحدة، قاطرة هذا الارتفاع بزيادة هي الأهم في ميزانياتها للدفاع بلغت نسبتها 5.8 % (54 مليار دولار). ميزانية الدفاع السعودية الخامسة عالميا بـ 56 مليار دولار: أشار التقرير إلى أن ميزانية الدفاع السعودية تجاوزت ميزانية فرنسا في 2018 وباتت تحتل المرتبة الخامسة عالميا بـ 56 مليار دولار مقابل 53.6 مليار دولار لميزانية الدفاع في فرنسا رغم رفع هذه الأخيرة نفقاتها الدفاعية. أبرز ما جاء التقرير: نفقات دول حلف الأطلسي ستفوق ألف مليار دولار في 2019. نفقات دول الحلف الأطلسي ستفوق ألف مليار دولار في 2019 مقابل 989 مليارا في 2018.

الأمر اللافت في ترتيب الدول الأكثر إنفاقا على الدفاع، ورود إيران في المرتبة 15 متجاوزة كندا وإسرائيل.

الارتفاع الكبير المسجل في 2018. يتجاوز بشكل واضح الرقم القياسي المسجل في 2010 بعد نهاية الحرب الباردة والذي بلغ 1690 مليار دولار.

توقعت مجلة (غينس) التابعة لمكتب أي أتش أس ماركت، أن يشهد العالم في السنوات الخمس القادمة نموا معتدلا للنفقات ذات الصلة بالدفاع في حدود 2% مع تباطؤ نموها في أوربا والولايات المتحدة وعودة لنموها في الدول الناشئة.

أوضحت "فانيلا ماكغيرتي "المحللة الرئيسية في المجلة أنه وبعد فترة صعبة بالنسبة لأعضاء الحلف الأطلسي في خضم الأزمة المالية العالمية، بدأت الدول الأعضاء رفع ميزانياتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الناشئة. الدول الغربية تقود النمو في سوق السلاح: لاحظ كريغ كيفري، المحلل رئيسي في مجلة جينس تغيرا في الاتجاهات في هذا الخصوص عام 2018. إذ باتت الدول الغربية تقود النمو في هذا المجال، لكنه قال إنه في نهاية المطاف سنرى آسيا والشرق الأوسط محركين أساسيين لنمو مستدام للنفقات المرتبطة بالدفاع.

تسع دول من أعضاء الحلف الأطلسي ستبلغ نفقاتها في 2019 نسبة 2 % من ناتجها الإجمالي مقابل أربع فقط في 2014. الدول هي الولايات المتحدة واليونان وأستونيا وليتوانيا ولاتفيا والمملكة المتحدة وبولندا ورومانيا وفرنسا.

رفعت الولايات المتحدة بمفردها ميزانيتها الدفاعية ب 46 مليار دولار في 2018 لتبلغ 702.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 7 % وهي الأكبر منذ 2008.

نمت ميزانيات الدفاع في دول غرب أوربا للعام الثالث على التوالي في 2018 لتبلغ 248 مليار دولار (زيادة ب 2.4 %). ويفترض أن تستمر في الارتفاع في 2019 بنسبة 3.6 % بدفع من زيادة بنسبة 11 % في ميزانية الدفاع الألمانية. ميزانيات الدفاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمت بنسبة 3.6 % في 2018 وهي نسبة أقل من النسبة العالمية، لكنها بلغت رقما قياسيا هو 465 مليار دولار.

أمّا في أمريكا اللاتينية فقد نمت ميزانيات الدفاع بنسبة 10.4 % في 2018 لتبلغ نحو 62 مليار دولار منها 29.9 مليارا للبرازيل لوحدها.