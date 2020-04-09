فيروس كورونا
الخميس 9 أبريل 2020 20:06

ميركل: لا حاجة لمزيد من القيود في التعامل مع فيروس كورونا

المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال مؤتمر بتقنية الفيديو لمناقشة تطورات أوضاع فيروس كورونا المستجد
المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال مؤتمر بتقنية الفيديو لمناقشة تطورات أوضاع فيروس كورونا المستجد
رويترز
قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، إنها لا ترى ضرورة في الوقت الراهن لمزيد من التشديد في القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت ميركل أنها ترى في أحدث أعداد للإصابات بالفيروس "بارقة أمل ومدعاة للتفاؤل الحذر"، وأن حدة الارتفاع في العدوى قد "تراجعت بشكل طفيف".  

جاء ذلك وفقا لما نقله أعضاء في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، اليوم الخميس، عن ميركل خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع الكتلة لمناقشة آخر تطورات الوضع في مكافحة كورونا. 

وقالت المستشارة إن المجلس الوزاري المختص بمتابعة وباء كورونا عقد جلسة اطلع خلالها على مستجدات الوضع، وأشارت ميركل إلى التزام الحكومة معيارًا فعالًا في تعاملها مع الأزمة، وتمثّل في عدم تحميل النظام الصحي أكثر من طاقته، وأضافت أن الحكومة نجحت في ذلك بشكل جيد تمامًا حتى الآن.

ودعت المستشارة الألمانية إلى احترام تدابير الحماية المقررة ضد العدوى إلى ما بعد عيد القيامة، وعدم الإهمال، وحذرت من توهم عدم وجود خطر. 

ولم تتطرق ميركل إلى الحديث بالتفصيل عن الخطوات اللاحقة وصولا إلى عطلة الصيف، ولكنها أشارت إلى أن تفكيرها حاليا ينصب على الفترة الحالية، وقالت إنه "يجب النظر في كيفية تطور الوضع خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وأوضحت ميركل أن فترة تضاعف أعداد المصابين أصبحت أطول في الوقت الراهن، وكانت ميركل قد وصفت هذه المراحل (عدم تحمل النظام الصحي بأكثر من طاقته، وإطالة أمد تضاعف عدد المصابين) بأنها ستكون معيارا يؤخذ به عند التفكير في إدخال تعديلات على التدابير أو تخفيفها. 

في الوقت نفسه، أوضحت ميركل خلال الجلسة ضرورة استعداد المواطنين للعيش مع الجائحة، مشيرة إلى أنه سيتعين استخدام وسائل الحماية الفردية مستقبلا، وأضافت أن الأمر المؤكد أن هذه ستكون عملية تدريجية. 

وستُجري ميركل مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات يومي 15 و19 من الشهر الجاري، والتي ستدور حول المضي قدما مع التدابير المقررة للحد من انتشار الفيروس. 

وفي إطار المفاوضات الصعبة لوزراء مالية دول منطقة اليورو حول تقديم حزمة إنقاذ كبيرة، قالت ميركل إن المسألة تتعلق باختبار لأوربا، ولا بد من إظهار التضامن.

اقرأ أيضًا:

شاهد: لأول مرة.. رفع الأذان في كولونيا الألمانية للتخفيف من "فوبيا كورونا"

تراجع جديد مشجع لأعداد وفيات كورونا في إيطاليا

باحثان ألمانيان: إصابات كورونا الفعلية تتجاوز عشرات الملايين

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
نحو 7 آلاف وفاة من كورونا في بريطانيا.. والحكومة: الوباء لم يصل ذروته
Thumbnail
شاهد: سيارة على شكل فيروس كورونا في الهند لتوعية المواطنين
Thumbnail
كوريا الجنوبية.. كورونا يصيب من جديد عشرات المتعافين
Thumbnail
فيروس كورونا: السيسي يوبخ ضابطا بالجيش ويسأل عن مسؤول مدني لتوبيخه(فيديو)
Thumbnail
قائمة الحيوانات القابلة للأكل في الصين تستثني الكلاب والقطط

الأكثر قراءة

  1. نحو 7 آلاف وفاة من كورونا في بريطانيا.. والحكومة: الوباء لم يصل ذروته
  2. شاهد: سيارة على شكل فيروس كورونا في الهند لتوعية المواطنين
  3. كوريا الجنوبية.. كورونا يصيب من جديد عشرات المتعافين
  4. فيروس كورونا: السيسي يوبخ ضابطا بالجيش ويسأل عن مسؤول مدني لتوبيخه(فيديو)
  5. قائمة الحيوانات القابلة للأكل في الصين تستثني الكلاب والقطط