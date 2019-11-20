الأربعاء 20 نوفمبر 2019 22:29
ميركل تعد تركيا بمساعدات جديدة للاجئين السوريين
وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء تركيا بمساعدات جديدة لرعاية اللاجئين السوريين.
التفاصيل
- ميركل قالت في أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، إنه: إذا استلزم الأمر سيتم تقديم مساعدات جديدة إلى تركيا للمهام العديدة التي تضطلع بها في إيواء 3.5 مليون شخص.
- ميركل: أنا على سبيل المثال مستعدة لهذا.
- كانت تركيا أبرمت اتفاقية للاجئين مع الاتحاد الأوربي في عام 2016، وعدت
- تركيا في الاتفاقية بمنع عبور المهاجرين واللاجئين إلى الجزر اليونانية ورد طالبي اللجوء المرفوضين.
- وفي المقابل، وعد الاتحاد الأوربي بتقديم ستة ملايين يورو مساعدات إلى تركيا، وحسب بيانات التكتل، فقد تم منح تركيا 5.6 مليون يورو من هذه المساعدات حتى الآن.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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