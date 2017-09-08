ألمانيا
الجمعة 8 سبتمبر 2017 16:04

ميركل تعترف بأنها كانت "تغش" في حصص المطالعة

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
غيتي
أفصحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الجمعة) لعدد من طلاب المرحلة الابتدائية في ألمانيا عن سر يرجع تاريخه إلى طفولتها.

واعترفت ميركل أمام التلاميذ خلال إطلاق مشروع القراءة "برج الكتب" بأنها كانت تغش أحيانا في حصص المطالعة.

وقالت ميركل: "كنا نضطر في الماضي لقراءة كتاب كبير، وأحيانا كنا نتشارك في قراءة كتاب (لتخفيف العبء)، وذلك بأن يقرأ أحدنا النصف الأول من الكتاب، ويقرأ الآخر النصف الثاني، ثم نتشارك فيما استوعبناه من الجزء الذي قرأناه قبل أن يحين الموعد الذي يسألنا فيه المدرس عما قرأناه".

وأضافت ميركل ناصحة الأطفال بعدم الغش في القراءة: "لكنكم تقرأون بدافع الاستمتاع".

وفي إطار مشروع "أبراج الكتب" للعام الدراسي الجديد، يعتزم نحو 1400 تلميذ في المرحلة الابتدائية مطالعة برج الكتب في كنيسة "ياكوبيكيرشه" بمدينة شترالسوند الألمانية. ويعني هذا أنهم سيضطرون لقراءة نحو 7 آلاف كتاب. وتم وضع هذه الكتب بطريقة متراصة فوق بعضها البعض لتبدو على هيئة برج يبلغ ارتفاعه نحو 68 مترا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
ألمانيا
أنغيلا ميركل
حصص المطالعة
مطالعة الكتب
مشروع أبراج الكتب

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