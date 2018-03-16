ألمانيا
الجمعة 16 مارس 2018 19:01

ميركل تعارض مقاطعة ألمانيا لمونديال روسيا

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
رويترز
أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن عدم اقتناعها بجدوى مقاطعة بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا كرد فعل غربي على واقعة تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في إنجلترا.

وقالت ميركل اليوم (الجمعة) في برلين، خلال لقائها رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، إن الأمر يدور الآن حول كشف سريع لملابسات الهجوم على العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته. 

وأعربت ميركل عن أملها في أن تشارك روسيا في الكشف عن ملابسات الواقعة، مشيدة في الوقت نفسه بإتاحة بريطانيا عينات من السم الذي تم استخدامه في الهجوم في إطار إجراءات كشف ملابسات الواقعة. 

وقد تم العثور على سكريبال وابنته فاقدين للوعي في متنزه بمدينة ساليسبري جنوبي إنجلترا. وحسب بيانات بريطانية فإن سكريبال وابنته كانا ضحية هجوم بغاز الأعصاب (نوفيتشوك)، الذي تم تطويره في الاتحاد السوفيتي السابق.

ومن جانبه، أعرب لوفن عن قلقه إزاء الواقعة، مؤكدا دعم بلاده الكامل لمطالبة بريطانيا الجانب الروسي بكشف ملابسات الواقعة.

وتتهم الحكومة البريطانية روسيا بالتورط في هجوم التسميم. وأعلنت بريطانيا أول أمس الأربعاء إمهال 23 دبلوماسيا روسيا أسبوع لمغادرة البلاد، وعدم إرسال أي مسؤولين وأفراد من الأسرة الملكية لحضور فعاليات مونديال روسيا.

وتنفي روسيا هذه الاتهامات، وتعتزم طرد دبلوماسيين بريطانيين كرد فعل على طرد دبلوماسيها من بريطانيا. 

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
مونديال روسيا 2018
ألمانيا
بريطانيا
جاسوس روسي
غاز الأعصاب

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