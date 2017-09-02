ألمانيا
السبت 2 سبتمبر 2017 10:59

ميركل ترغب في أن يكون لها برنامج حواري تلفزيوني

ميركل تتحدى محتجين غاضبين حاولوا التشويش على كلمة لها
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
رويترز
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تستعد للفوز بفترة رابعة كزعيم لأكبر اقتصاد في أوربا إن لديها رغبة سرية في أن يكون لها برنامج حواري تلفزيوني خاص بها.

وتحدثت ميركل (63 عاما) مع صحيفة راينش بوست عن رغبتها في استبيان سوف ينشر اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن ميركل قولها "أتمنى أن افعل ذلك - استضافة برنامج حواري بالإضافة إلى العمل كمستشارة".

واستهلت ميركل التي تحافظ دائما على جدول أعمال متخم بالخطب، جهدا مكثفا للإعداد للانتخابات العامة التي ستجرى يوم 24 سبتمبر أيلول وغالبا ما تتحدث في خمسة تجمعات انتخابية أو أكثر يوميا. كما أنها تسجل بانتظام بثا بالفيديو.

ومن المقرر أن تواجه ميركل غدا الأحد منافسها الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتز (61 عاما) الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي في مناظرة تليفزيونية حية.

وقالت ميركل للصحيفة إنه لم يكن لديها الوقت لمراجعة أشرطة الفيديو من المناظرات السابقة ولكن ستعد نفسها من خلال قراءة مواد مختلفة.

وقالت إنها تأمل في أن يشاهد الكثير من الألمان هذه المناظرة.

ومن المتوقع أن يتابع هذه المناظرة نحو نصف عدد الذين يحق لهمالتصويت البالغ عددهم 61.5 مليون شخص وفقا لما ذكرته مؤسسة استطلاعات الرأى فورسا. وأوضح استطلاع آخر أن ثلثي الألمان تقريبا يتوقعون فوز ميركل بالسباق بينما توقع 17 في المئة أن يحقق شولتز نتائج أفضل.

المصدر
رويترز
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الانتخابات الألمانية
استطلاع رأي
حوار تلفزيوني
مناظرة تلفزيونية

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