ترمب وميركل
الاثنين 3 يوليو 2017 19:07

ميركل تتوقع قمة صعبة مع ترمب في ألمانيا

ميركل تنتقد ترمب في كلمتها أمام البرلمان الألماني
غيتي
توقعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين قمة صعبة لمجموعة العشرين نهاية الأسبوع في مدينة هامبورغ الألمانية انطلاقا من مواقف دونالد ترمب الذي ستعقد معه اجتماعا منفردا قبل بدء

قمة العشرين. وقال شتيفن سيبرت المتحدث باسم ميركل للصحفيين في برلين "من المطروح عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي قبل بدء قمة مجموعة العشرين، وعلى الأرجح مساء الخميس.

ولكن ليس مؤكدا أن يؤدي هذا الاجتماع المنفرد إلى تبديد الخلافات.

وتعقد أبرز البلدان المتطورة والنامية الجمعة والسبت قمة في هامبورغ، وتبدو القمة واحدا من الاجتماعات الدولية التي تشهد خلافات حادة في السنوات الأخيرة.

ولا تخفى الخلافات بين المستشارة الألمانية والرئيس الأمريكي على صعيد قضايا التغير المناخي والتجارة والنفقات العسكرية.

ولاحقا، قالت ميركل في مؤتمر صحفي كانت تعرض خلاله برنامجها للانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر "تنتظرنا سلسلة من القضايا الشائكة".

وأشارت خصوصا إلى مكافحة التغير المناخي في وقت أعلنت واشنطن انسحابها من اتفاق باريس، إضافة الى المجال التجاري حيث تتبنى واشنطن خطابا حمائيا مهددة دولا مثل ألمانيا بفرض رسوم جمركية لكبح صادراتها "المبالغ فيها".

وأضافت "نعلم بمواقف الحكومية الأمريكية ولا أتوقع أن تزول لمناسبة قمة ليومين في هامبورغ"، متوقعة حصول "خلافات".

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
كلمات مفتاحية
ميركل
ترمب
مجموعة العشرين

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