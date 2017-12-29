مأساة الروهينغيا
الجمعة 29 ديسمبر 2017 14:25

ميانمار تسهل عودة هندوس فرّوا إلى بنغلاديش وتتجاهل المسلمين

نساء من الروهينغيا يبكين أثناء هروبهن من ميانمار إلى بنغلاديش فرارا من عمليات التطهير العرقي
رويترز
تخطط السلطات في ميانمار، بالتنسيق مع الجهات البنغالية تسهيل عودة قرابة 450 شخصًا هندوسيًا من سكان إقليم أراكان فرّوا بسبب أحداث العنف المتواصلة في الإقليم.

وبالتنسيق مع الجهات المختصة في بنغلاديش، تخطط السلطات في ميانمار لعودة قرابة 450 شخصًا هندوسيًا من سكان إقليم أراكان فرّوا بسبب أحداث العنف المتواصلة في الإقليم منذ 25 أغسطس/ آب الماضي، متجاهلة اتخاذ أي خطة بهذا الاتجاه من أجل المسلمين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين في حكومة ميانمار" وين ميات آيي" قوله إن الحكومة تخطط لتسهيل عودة 450 من الهندوس فروا من أراكان إلى بنغلاديش، خلال فترة أقصاها 22 يناير/كانون الثاني 2018.

وأوضح أنه تم إنشاء مخيمين شمالي الإقليم من أجل العائدين من بنغلاديش.

وسابقا، وجهت حكومة دكا، دعوات عديدة من أجل إعادة مسلمي أراكان إلى أراضيهم، وفي هذا الإطار، وقعت بنغلاديش وميانمار اتفاقية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووفقًا للاتفاق، يتوجب على الراغبين بالعودة إلى ميانمار إظهار وثيقة تؤكد أنهم كانوا يعيشون في ميانمار قبل التوجه إلى بنغلاديش.

 إلاّ أن مسلمي أراكان الذين سلبت منهم حقوق المواطنة عام 1982 لا يملكون أي سجلات في ميانمار.

وأثار الاتفاق المذكور استياءً كبيرًا من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، واعتبرت أن الحكومة في ميانمار تسعى للتهرب من الضغوطات الدولية.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في إقليم أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء أكثر من 650 ألفا إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

المصدر
الأناضول
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