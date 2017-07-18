ميانمار - مسلمو الروهينغيا
الثلاثاء 18 يوليو 2017 15:51

ميانمار: التحقيق الأممي بشأن الروهينغيا "سيفاقم الوضع"

فتاة من الروهينغيا تبكي في مخيم يدا
فتاة من الروهينغيا تبكي في أحد المخيمات
رويترز
قال المستشار الأمني لمستشارة ميانمار أونغ سان سو تشي إن التحقيق الذي تقوم به الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهينغيا من شأنه أن يؤدي إلى "تفاقم الوضع".

وقال تاونغ تون إنه لدى ميانمار الحق "في الدفاع عن نفسها بالوسائل المشروعة".

وأعلنت ميانمار أنها لن تصدر تأشيرات دخول لثلاثة من خبراء الأمم المتحدة تم تعيينهم للتحقيق في الاتهامات بحدوث انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان خلال ما يطلق عليه "عمليات التطهير" في أكتوبر/ تشرين أول 2016.

وأصدرت الأمم المتحدة في مارس/ آذار الماضي قرارا بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، بعد نشر تقرير في فبراير/ شباط الماضي قال إن الانتهاكات التي حدثت في ميانمار ترقى إلى جرائم حرب.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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روهينغا
تحقيق أممي

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