مصر
الاثنين 9 نوفمبر 2020 17:48

ميار شريف.. تتويج لاعبة تنس مصرية بلقب بطولة تشارلستون الدولية

لاعبة التنس المصرية ميار شريف
لاعبة التنس المصرية ميار شريف
مواقع التواصل
نجحت لاعبة التنس المصرية، ميار شريف، في تحقيق أول لقب دولي في مسيرتها بالتتويج بلقب بطولة تشارلستون الدولية المفتوحة للتنس والمقامة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.

وفازت ميار شريف على البولندية كاتارزينا كاوا في المباراة النهائية، أمس الأحد، بمجموعتين نظيفتين، كانت نتائجهما كالتالي: (6-2) و(6-3).

وقالت ميار شريف، في تصريحات تلفزيونية، إنها خاضت البطولة منذ الأدوار التمهيدية وبذلت مجهودًا كبيرًا من أجل تحقيق هذا اللقب.

وبعد فوزها بالبطولة، حققت نجمة التنس المصرية ذات الـ 24 عاما، قفزة تاريخية في التصنيف العالمي لمحترفات التنس الصادر اليوم الاثنين، إذ تقدمت 32 مركزا، لتحتل المرتبة 132 عالميا، في إنجاز تاريخي لم يشهده التنس النسائي المصري من قبل.

وأضافت ميار أن تحقيق لقب تشارلستون جاء بعد وصولها للدور الرئيسي في بطولة رولان غاروس الفرنسية، مؤكدة أنها ستخوض بطولتين في إسبانيا والإمارات قبل أن تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة العام القادم وهي إحدى بطولات الغراند سلام.

جدير بالذكر أن ميار كانت قد قفزت 9 مراكز في التصنيف العالمي، لتحتل المركز 163، وذلك بعد وصولها إلى الدور الرئيسي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما نجحت في التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، التي تأجلت إلى العام المقبل، بسبب جائحة كورونا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية

اقرأ أيضا

Thumbnail
في خطابه الثاني بعد إعلان الفوز.. بايدن: لقاح كورونا سيكون مجانيا للجميع (فيديو)
Thumbnail
جيل بايدن.. "سيدة أمريكا الأولى" التي تعشق التدريس
Thumbnail
بينهم رضيع.. أم مصرية وأطفالها ينامون بلا مأوى أسفل أحد الجسور (فيديو)
Thumbnail
حاول التخفي عن أعين الكاميرات.. أين ذهب بايدن بعد إلقائه خطاب النصر؟ (فيديو)
Thumbnail
"الاتحاد" الإماراتية تحذر طياريها من تسريح فوري.. ما السبب؟

الأكثر قراءة

  1. تأهب بلبنان وارتفاع قتلى طرابلس
  2. في روما.. دليل للخدمات المجانية للمشردين
  3. شاهد: شقيق نائب مصري ينتحل صفة أخيه على الهواء
  4. الجزائر: أحزاب من المعارضة تضع شروطا للمشاركة بالحوار السياسي
  5. ترمب متفائل بالوصول للقاح ضد كورونا نهاية العام وألمانيا متشائمة