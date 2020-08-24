مصر
الاثنين 24 أغسطس 2020 11:01

"موهبة قرآنية فذة".. طفل مصري يستحضر مواضع الآيات في المصحف (فيديو)

يستطيع سعيد إبراهيم استحضار القرآن الكريم من خلال أرقام الصفحات والآيات
يستطيع سعيد إبراهيم استحضار القرآن الكريم من خلال أرقام الصفحات والآيات
مواقع التواصل
بصوت عذب يستحضر الطفل المصري سعيد إبراهيم سعيد من محافظة كفر الشيخ شمالي مصر، آيات القرآن الكريم من ذاكرته تماما وكأنه يشاهدها أمامه في المصحف.

فهو يتقن حفظ القرآن بشكل تام ويحفظ مواضع الآيات ونهاياتها بأرقام الصفحات والأجزاء، فما أن يُذكر له رقم الصفحة حتى يتعرف عليها ويتلوها بشكل متقن، إذ يعمل عقله بطريقة تشبه الفهرس الحي.

وسعيد في الصف الثاني الإعدادي ومتفوق في دراسته أيضا، وحصل على الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية.

والقارئ المصري الصغير تم اكتشافه من خلال قناة "الحناجر الذهبية" المتخصصة في بث أشهر الأصوات المصرية العذبة لمشاهير قراء مصر.

إذ تقوم "الحناجر الذهبية" باكتشاف الأصوات الجديدة والمواهب الصغيرة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم وفي الإنشاد الديني أيضًا.

كما تبث القناة الفضائية تلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين من بينهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ علي محمود والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمود علي البنا والشيخ محمد رفعت والنقشبندي وغيرهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
طفل مصري
حفظ القرآن الكريم
مصر

اقرأ أيضا

Thumbnail
مكانه مجهول منذ أشهر.. فايننشال تايمز: محامو محمد بن نايف قلقون بشأنه
Thumbnail
بأقدام اصطناعية.. شاب يؤدي الصلاة في مسجد آيا صوفيا (فيديو)
Thumbnail
بالجرارات.. وزراء أتراك يشاركون في البحث عن مفقودي الفيضانات (فيديو)
Thumbnail
أنباء عن دخول زعيم كوريا الشمالية في غيبوبة ونقل صلاحياته لشقيقته
Thumbnail
مرتديا زي التخرج.. أكاديمي سعودي يبيع الشاي على الطريق (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. قطر: إعادة الثقة بين دول الخليج تتطلب وقتا طويلا
  2. المحكمة العليا اليونانية تقرر منح اللجوء لعسكريين فروا من تركيا
  3. واحدة تقتل وأخرى تحمي.. ما هي القوات التي تتصدى للمتظاهرين في بغداد؟
  4. من تبقى في مكتب إرشاد جماعة الإخوان بمصر؟
  5. شاهد: أسطورة السلة الأمريكية يستأذن في الانصراف!