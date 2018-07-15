الأحد 15 يوليو 2018 23:46
مونديال روسيا 2018 في أرقام
فازت فرنسا بلقبها الثاني كبطل للعالم في كرة القدم بعد تغلبها على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية للبطولة وفيما يلي أرقام من نسخة روسيا من كأس العالم:
- تم تسجيل 169 هدفا بمتوسط 2.6 في المباراة.
- أشهر الحكام البطاقة الصفراء 219 مرة بمتوسط 3.5 بطاقات صفراء في المباراة.
- وقعت 4 حالات طرد بمتوسط 0.06 بطاقة حمراء في المباراة.
- مرر اللاعبون 49651 تمريرة بمتوسط 775.8 تمريرة في المباراة.
- المنتخب الإنجليزي هو صاحب أكثر التمريرات المكتملة بـ 3336 تمريرة.
- المنتخب البلجيكي صاحب أقوى هجوم بتسجيل 16 هدفا.
- منتخب بنما أكثر المنتخبات استقبالا للأهداف بـ 11 هدفا.
- المنتخب الكرواتي هو أكثر المنتخبات تنفيذا للهجمات بعد أن شن لاعبوه 352 هجمة على مرمى الخصوم.
- المنتخب الكرواتي هو صاحب أكثر المنتخبات نجاحا في الدفاع والضغط على الخصم واستخلاص الكرة بـ 301 مرة.
- البرازيلي نيمار هو صاحب أكثر اللاعبين تنفيذا لمحاولات هجومية على المرمى بـ 27 محاولة.
- الكرواتي إيفان بيرشيتش أكثر اللاعبين عدوا بعد أن جرى 72 كيلومترا.
- الإسباني سيرخيو راموس أكثر اللاعبين تمريرا بعد أن مرر 485 تمريرة صحيحة.
- الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أكثر الحراس تصديا للهجمات بـ 27 تصديا.
المصدر
الفيفا
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