مولر يطلب تخفيف عقوبة مستشار ترمب السابق.. تعرف على الأسباب؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين رويترز

قال المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر إن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، قدم معلومات مهمة عن صلات أو تنسيق بين حملة ترمب الانتخابية ومسؤولين في الحكومة الروسية.

ويقوم روبرت مولر بالتحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. أبرز ما قاله مكتب مولر: بعد إقرار فلين بالذنب في كانون أول/ديسمبر فيما يتعلق بالكذب على مسؤولين اتحاديين، فإنه قدم معلومات مفيدة خلال 19 مقابلة معه.

بناء على تلك المساعدات المهمة ينبغي تخفيف الحكم على فلين.

أوصى مولر بتخفيف العقوبة على مستشار الأمن القومي الأسبق مايكل فلين، وألا تتضمن أحكاما بالسجن. المحقق الخاص روبرت مولر تصريحات بروس فاين، مساعد نائب وزير العدل الأمريكي السابق للجزيرة: المحقق الخاص روبرت مولر يسعى إلى تشجيع آخرين على الاقتداء بمايكل فلين مستشار ِ الأمن القومي السابق، والإدلاءِ بشهاداتهم عن التواصل مع السفير الروسي سرّا. من هو مايكل فلين؟ جنرال أمريكي متقاعد، يعرف بمواقفه التصالحية تجاه روسيا ومعاداته للمسلمين.

كلفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشغل منصب مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية.

استقال فلين من المنصب بعد الكشف عن "اتصالات خاصة" له مع الروس في فبراير/ شباط 2017.