مولر يشدد الخناق على مدير حملة ترمب

قدّم المحقّق الأمريكي الخاص روبرت مولر الجمعة قائمة تضم 35 شاهدا محتملا لمحاكمة بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمقرر أن تبدأ هذا الأسبوع.

وتشمل قائمة الشهود مصرفيين ومحاسبين، من المرجح أن يدلوا بشهاداتهم في اتهامات بالاحتيال المصرفي والضريبي.

وتضم القائمة المُقدمة للمحكمة التي تقرر أن تبدأ هذا الأسبوع في فيرجينيا "ريتشارد غيتس" شريك مانافورت التجاري منذ فترة طويلة والذي أقرّ في فبراير/شباط بتورطه ووافق على التعاون مع تحقيق مولر، وكان غيتس وجه له الاتهام في أكتوبر/تشرين الأول في نفس الوقت الذي وجه فيه الاتهام لمانافورت.

وتضم القائمة كذلك "تاد ديفاين" وهو مستشار عمل مع مانافورت في أوكرانيا وعمل مستشارا استراتيجيا لبيرني ساندرز الذي نافس للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2016. وقالت مؤسسة ديفاين في بيان إنه مجرد شاهد إثبات وإنه تم التأكيد له أنه غير ملاحق قضائيا.

بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترمب

ودفع مانافورت ببراءته من 18 اتهاما بالاحتيال المصرفي والضريبي والإخفاق في تقديم تقارير بشأن حساباته في البنوك الخارجية، وغالبية الاتهامات تعود إلى وقائع سبقت فترة الخمسة أشهر التي عمل فيها في حملة ترمب في 2016.

وتتضمن القائمة أيضا عددا كبيرا من الشهود ومسؤولون تنفيذيون في بنوك أقرضت مانافورت وشركة المحاسبة التي أعدت إقراراته الضريبية وآخرون شاركوا في تعاملات مالية ويمكن أن تطلب شهادتهم لتقديم دليل موثّق يبرهن على التهرب المصرفي والضريبي صلب القضية.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة يوم الأربعاء الماضي في واشنطن غير أن قاضيا جزئيا أمريكيا أجّلها حتى يوم الثلاثاء ووجه مولر بإعداد قائمة بالشهود.