مولر: تحقيقي لم يبرئ ترمب من تهمة عرقلة سير العدالة

مولر أثناء شهادته أمام الكونغرس الأمريكي حول تقريره عن الدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية رويترز

أعلن المحقق الخاص روبرت مولر، الأربعاء، أمام الكونغرس أن تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية لم يبرئ الرئيس دونالد ترمب بشكل تام، وذلك خلافا لما يؤكده ترمب.

وفي افتتاح جلسة مرتقبة بشدة قال مولر أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب إن "ما خلص إليه التحقيق يشير إلى أن الرئيس لم يبرّأ من أفعال يشتبه بأنه ارتكبها". ماذا قال؟ في معرض رده على أسئلة رئيس اللجنة جيري نادلر قال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "كلا"، التقرير الواقع في 448 صفحة لم يبرئ ترمب.

مولر أكد أن التحقيق الذي أجراه واستمر نحو عامين أجري بـ"نزاهة واستقلالية"، مذكراً بأن فريقه قال في التقرير "إننا لن نقول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جرماً. كان هذا قرارنا وسيبقى كذلك".

مولر تابع: "بصفتي محققاً، هناك مسوغات تفرض أن تكون شهادتي محصورة"، وهو كان قد أبلغ اللجنة في بداية الجلسة بأنه "لن يرد على كل الأسئلة".

عندما سُئل في الجلسة عما إذا كان الرئيس الأمريكي يريد إقالته بسبب التحقيق في احتمال عرقلة ترمب أو مساعديه للعدالة، أشار مولر إلى تقريره عن التحقيق وأجاب "هذا ما يقوله التقرير، نعم. أتمسك بما ورد بالتقرير".

مولر: الحكومة الروسية تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل واسع.

مولر: لن أعقب بشأن التدابير التي اتخذها وزير العدل بشأن التقرير.

مولر: تقريري لم يبرئ الرئيس ترمب ولم يخلص إلى أنه لم يعرقل العدالة. ضغوطات مريبة يتحدث مولر في التقرير الذي يقع في أكثر من 400 صفحة عن الجهود التي بذلتها روسيا لمساعدة ترمب عام 2016، لكنه يضيف أنه لم يتمكن من إيجاد أي دليل يثبت حصول تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترمب الانتخابية، على الرغم من تواصل متكرر بينهما.

لكن مولر يتحدث بعد ذلك بالتفصيل عن ضغوطات مريبة مارسها ترمب على سير التحقيق، ويؤكد أنه لا يمكنه تبرئة ترمب من تهم عرقلة عمل القضاء.

الأحد الماضي، قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، جيري نادلر، إن تقرير مولر بشأن التدخل الروسي في رئاسيات 2016، يتضمن أدلة على ارتكاب ترمب جرائم تستدعي عزله من منصبه.

نادلر أضاف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "تقرير مولر، يتضمن أدلة جوهرية على ارتكاب ترمب لجرائم ومخالفات كبرى، وعلينا أن نسمح بتقديم هذه الحقائق للشعب الأمريكي ثم نحدد بعد ذلك من أين سنبدأ".

كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قالت الشهر الماضي، إن مجلسها سيتخذ إجراءات لعزل ترامب، إذا أثبت التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون "تورطه في تقصير كبير". إجماع على احترامه كان مولر ضابطاً في البحرية الأمريكية وحاز على وسام لشجاعته في حرب فيتنام، عكس ترمب الذي أعفي من المشاركة في الحرب لأسباب صحية. كرس مولر بعد ذلك حياته للعمل في المؤسسات العامة.

بعد دراسته الحقوق، تولى مولر منصب المدعي العام الاتحادي، حيث حقق حينها بالإصرار نفسه في عصابات "هيلز أنجيلز" والمافيا وقضايا مصرفيين فاسدين.

كمساعد لوزير العدل خلال ولاية جورج بوش الأب، أشرف مولر على التحقيق في انفجار طائرة تابعة لشركة "بان آم" الأمريكية فوق بلدة لوكربي في أسكتلندا عام 1988، أدى إلى مقتل 270 شخصاً. عين مولر على رأس الشرطة الفيدرالية قبل أسبوع فقط من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وظل في منصبه طوال اثني عشر عاما.

هدد عام 2004 بالاستقالة بسبب قرار الرئيس الأسبق جورج بوش الابن بعد 11 سبتمبر/ايلول باعتماد برنامج تنصت يتجاوز السلطات القضائية.

عند انتهاء ولايته عام 2011 بعد عشر سنوات من الخدمة، طلب منه الرئيس باراك أوباما أن يبقى عامين إضافيين في رئاسة مكتب التحقيقات الفدرالي. ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تمديد ولاية مولر حينها، ما يدل على الاحترام الشامل الذي يحظى به شخصه. خلفيات: في 22 مارس/ آذار الماضي، سلم مولر تقريره إلى وزارة العدل الأمريكية، بعد 22 شهرا من التحقيق حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعاون بشكل سري مع الروس خلال حملته الانتخابية عام 2016.

أرسل وزير العدل وليام بار أهم ما ورد في التقرير إلى الكونغرس، وقال فيه إن التحقيق لم يتوصل إلى ما يفيد بوجود تعاون سري بين ترمب والروس.

اعتبر ترمب أن التقرير برأ صفحته بشكل كامل، في حين يقول الديمقراطيون إن ترمب يحاول عرقلة العدالة.

لأنها تملك الغالبية في مجلس النواب، استدعت المعارضة مولر إلى جلسة استماع علنية الأربعاء، على أمل أن تخرج منه تصريحات قد يكون لها أثر مدو على دونالد ترمب.