الأحد 16 سبتمبر 2018 22:15
موقع فرنسي: ابن سلمان ولي عهد شرس يلتهم مملكته
قال موقع ميدبارت الفرنسي إن محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد شرس يلتهم مملكته.
وأضاف الكاتب جان بيار بيران في مقال له أن ولي العهد السعودي استهلك أوراقه وبدّد كل رصيده خلال شهور معدودة.
وهذا أبرز ما ورد في المقال:
- وداعا لصورة الأمير الشاب المتنور القادر على الاستماع، تلك الصورة التي خاطتها له على المقاس شركات العلاقات العامة الأمريكية والأوربية.
- اليوم رغم ابتسامته الدائمة، أصبح محمد بن سلمان مصدر خوف شديد.
- قال صحفي سعودي إن ولي العهد ينشر جوا من الرعب في المملكة، مستشهداً بالذعر الذي قال إنه يسود أوساط رجال الأعمال بشكل لم تشهده المملكة من قبل، ناهيك عن الغموض المطبق في البلاد.
- يتخبط ولي العهد بدليل الوقائع التي اضطرت الملك سلمان للتدخل من أجل تصويب مواقف صادرة عن نجله.
- في الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا صعدت أوتاوا لهجتها تجاه الرياض، لكنها وجدت نفسها وحيدة في هذه المواجهة.
- السعودية وجدت دعما من بعض الدول العربية، بينما لم تجد كندا أي دعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.
- اكتفى الاتحاد الأوربي بالسؤال عن المعتقلين في السعودية لكنه امتنع عن تأييد كندا بحجة أنه لا يتدخل في النزاعات الثنائية.
- غاب الرأي العام الكندي تماما عن الموضوع بسبب إجازة الصيف، وأيضا بسبب الخلافات السياسية والأيديولوجية الداخلية، وواضح أن السعودية مرتاحة في هذه المواجهة التي أرادت من خلالها إرسال رسالة للآخرين.
المصدر
صحف أجنبية
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