الأحد 31 مارس 2019 11:32
موقع أمريكي: قمع الصين للمسلمين يعبر الحدود
لم تعد حملة القمع التي تقوم بها السلطات الصينية بحق المسلمين قاصرة على سكان إقليم شينجيانع بل تجاوزته لتطال مسلمين من خارج الحدود.
التفاصيل:
- كشف تحقيق أجراه موقع "بز فيد" هذا الأسبوع أن العديد من المواطنين الأتراك اختفوا مؤخرا في إقليم شينجيانغ.
- قال رجل أعمال تركي إنه كان مسافرا إلى الصين في رحلة عمل روتينية، حيث يعيش في الصين، لكن مسؤولين صينيين احتجزوه لمدة 38 يوما، تعرض خلالها للاستجواب والحرمان من النوم والطعام.
- بعد تحقيقات واستجوابات مطولة بشأن علاقاته الاجتماعية جرى ترحيله إلى إسطنبول من دون حتى إبلاغه عن سبب ما حدث معه.
- قال الصحفيان اللذان أجريا التحقيق ميغا راجاغوبالان ومراد يلدز إن قصة رجل الأعمال التركي ليست سوى جزء من ظاهرة أكبر.
- كشف موقع "بز فيد" أن ستة مواطنين أتراك، وربما عشرات آخرون، قد اختفوا في إقليم شينجيانغ الصيني، من بينهم طفلان.
- لم تعترف أي من الحكومتين التركية أو الصينية بشكل علني بحالة هؤلاء الأشخاص.
- قالت أسر هؤلاء الأشخاص إنهم يعتقدون أن ذويهم أرسلوا إلى سجون أو معسكرات احتجاز، وربما أرسل الأطفال إلى ملاجئ أيتام تديرها الحكومة الصينية.
- عزز من مصداقية مزاعم هذه الأسر مراسلات بريدية مع مسؤولي الحكومة ونسخ من وثائق الهويات التركية للأشخاص المختفين.
- أوضحت أسر هؤلاء الستة المختفين أن أيا منهم لا يحمل الجنسية الصينية إلى جانب جنسيته التركية.
- تُظهر قصص هذه الأسر أن السلطات الصينية لم تتورع عن احتجاز مواطنين أجانب ضمن حملتها ضد المسلمين الإيغور، ذوي الأصول التركية، حتى وإن طالت هذه الإجراءات أشخاصا من بلدان تتمتع بعلاقات دبلوماسية طيبة معها.
- رد الفعل الدولي على احتجاز الصين لمواطنين أجانب كان هادئا إلى حد كبير.
- بينما انتقدت تركيا بشكل علني الصين بسبب معسكرات اعتقال المسلمين لدى بيجين فإن العديد من الدول الإسلامية الأخرى ظلت صامتة.
- يعيش في تركيا ما بين 20 ألف و50 ألف شخص من مسلمي الإيغور، بحسب قيادات من الإيغور.
- توجد روابط ثقافية وتاريخية ولغوية وثيقة بين الأتراك والإيغور، كما تحظى قضية الإيغور بتعاطف كبير من جانب الشعب التركي.
- العديد من الدول الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة انتقدت الصين بشدة بسبب سجلها في حقوق الإنسان، لكنها لم تفرض عقوبات أو تتخذ أي إجراء يجبر الصين على إعادة التفكير في سياستها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام أمريكية
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