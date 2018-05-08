الاتفاق النووي الإيراني
الثلاثاء 8 مايو 2018 21:59

موغريني تدعو للالتزام بالاتفاق النووي الإيراني رغم انسحاب ترمب

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني
رويترز
دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني المجتمع الدولي اليوم الثلاثاء إلى الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران.

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وقالت موغريني "إنني قلقة بشكل خاص بشأن إعلان الليلة بفرض عقوبات جديدة".

وقالت معلقة على الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وطهران "إن الاتحاد الأوروبي عازم على الحفاظ عليه (الاتفاق). سوف نحافظ على هذا الاتفاق النووي بالتعاون مع بقية المجتمع الدولي".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
الاتفاق النووي الإيراني
الاتحاد الأوروبي
فيدريكا موغريني
إيران
أمريكا
دونالد ترامب

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