مصر
الخميس 12 نوفمبر 2020 19:56

موظف مصري يشعل النار في نفسه بميدان التحرير خلال بث مباشر (فيديو)

أشعل مواطن مصري النار في نفسه بميدان التحرير، اليوم الخميس، وفق فيديو مباشر بثه عبر صفحته بموقع فيسبوك، قبل أن ينتهي البث بإضرام النار في جسمه.

وقال الرجل وهو موظف يدعى محمد حسني إن السلطات المصرية طاردته ودمرت أسرته، وذلك بعدما أعاد للدولة أموالًا منهوبة، مضيفًا "كلهم فاسدون، كلهم حرامية، كلهم يأكلون مال النبي"، مرددًا "حسبي الله ونعم الوكيل".

وهدد الرجل بإحراق نفسه مع اقتراب جنود الأمن الموجودين في الميدان منه، وسكب على ملابسه كمية كبيرة من البنزين، مؤكدًا رفضه أن يصطَحب مجددًا إلى "الأمن الوطني".

وأضاف أنه فُصل من عمله ولوحِق من الأمن الوطني بسبب ذلك، ورد إلى الدولة 25 مليون جنيه كشفهم في قضايا فساد.

وردد هتافات منددة بالظلم والفساد مثل الهتاف المعروف منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك "يا بلدنا يا تكية"، ثم صرخ "حسبي الله ونعم الوكيل" بصوت مرتفع في الميدان، قبل أن يُضرم النار في نفسه.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
بينهم 6 أمريكيين.. 8 قتلى في تحطم مروحية عسكرية في سيناء
Thumbnail
ما هي السيناريوهات المحتملة إذا واصل ترمب الاعتراض على نتائج الانتخابات؟
Thumbnail
بعد الهزيمة.. اعتقال معارضين في أرمينيا والبرلمان يفشل في بحث إقالة رئيس الوزراء
Thumbnail
روسيا تكشف تفاصيل قوات حفظ السلام وطبيعة مهامها في كاراباخ وتركيا تحذر أرمينيا
Thumbnail
لاعب كرواتي يشارك ضد تركيا رغم إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

  1. حمص .. عاصمة الثورة السورية بلا ثوار
  2. الوفاق الليبية: غريان تحت السيطرة بعد فشل هجوم حفتر
  3. شاهد: لحظات غرق سفينة تجارية إيرانية قبالة السواحل العراقية
  4. فورين بوليسي: تعليق بعض المساعدات الأمريكية لإثيوبيا بسبب سد النهضة
  5. تمرد "فارك" يلقي السلاح في كولومبيا