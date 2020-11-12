موظف مصري يشعل النار في نفسه بميدان التحرير خلال بث مباشر (فيديو)
وقال الرجل وهو موظف يدعى محمد حسني إن السلطات المصرية طاردته ودمرت أسرته، وذلك بعدما أعاد للدولة أموالًا منهوبة، مضيفًا "كلهم فاسدون، كلهم حرامية، كلهم يأكلون مال النبي"، مرددًا "حسبي الله ونعم الوكيل".
وهدد الرجل بإحراق نفسه مع اقتراب جنود الأمن الموجودين في الميدان منه، وسكب على ملابسه كمية كبيرة من البنزين، مؤكدًا رفضه أن يصطَحب مجددًا إلى "الأمن الوطني".
موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات يحرق نفسه علي الهواء مباشرة بعد كشفه فساد النظام..— mohamed💪 abdelrahman👈 (@mohamed23404202) November 12, 2020
فهل يفيق الشعب الغافل من غيبوبته بعد ان ضحي هذا المواطن حياته من اجله؟ #ميدان_التحرير pic.twitter.com/i8iANL0Lyl
"هيقولوا عليَّ إخوان.. أنا واحد بدافع عن البلد دي".. مواطن غاضب يهتف في #ميدان_التحرير رفضًا للظلم والفساد بحسب تعبيره pic.twitter.com/AtmOedc3zb— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 12, 2020
وأضاف أنه فُصل من عمله ولوحِق من الأمن الوطني بسبب ذلك، ورد إلى الدولة 25 مليون جنيه كشفهم في قضايا فساد.
وردد هتافات منددة بالظلم والفساد مثل الهتاف المعروف منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك "يا بلدنا يا تكية"، ثم صرخ "حسبي الله ونعم الوكيل" بصوت مرتفع في الميدان، قبل أن يُضرم النار في نفسه.
"Mohamed hosny" sets fire to himself after exposing fraud regarding the bank he worked at resulting in officials wanting to convict him. He was calling out the unjustness his country was exploiting.#ميدان_التحرير— Jacob Morris (@Jacobmorrris) November 12, 2020
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Shortly after naming government officials and calling out #Egypt as a "country of thieves" #Mohamed_Hosny sets himself on fire in the middle of— Jacob Morris (@Jacobmorrris) November 12, 2020
Tahrir Square,Egypt#ميدان_التحرير pic.twitter.com/lkn4lQzrlo
يا بلدنا يا تكية ماسكين شوية حرامية 😥— moo Ideana (@moo_ideana) November 12, 2020
الراجل الي ولع في نفسه اليوم في ميدان التحرير #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه16 pic.twitter.com/GZJDLdMmxQ
فيديو المواطن المصري اللي حرق نفسه في ميدان التحرير 😔😔 pic.twitter.com/BNMvrmW2Ly— Noha Abdo (@NohaAbd02779097) November 12, 2020