الانتخابات الأمريكية
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 13:02

موظف بالبريد الأمريكي يعترف باختلاق اتهامات تزوير

موظف بالبريد الأمريكي يعترف باختلاق اتهامات حول التصويت
رويترز
اعترف موظف بريد في ولاية بنسلفانيا الأمريكية باختلاق اتهامات حول مخالفات في التصويت عبر البريد في انتخابات 2020 والتي استدل بها مؤيدو الرئيس دونالد ترمب كدليل مفترض على التزوير.

كان ريتشارد هوبكنز، الموظف بخدمة البريد الأمريكية في إيري، بولاية بنسلفانيا، زعم الأسبوع الماضي أن مشرفه أصدر تعليمات للموظفين بتأخير  تواريخ بطاقات الاقتراع بالبريد بعد يوم الانتخابات من أجل عدها، وهو  أمر غير قانوني.

ووفقا لمحققين بالكونغرس، اعترف هوبكنز لمحققين من مكتب المفتش العام لخدمة البريد الأمريكية يوم الإثنين بأن ادعاءاته تلك كانت كاذبة. 
واستدلت حملة ترمب وأعضاء جمهوريون بالكونغرس على ذلك كدليل على أن ترمب لديه سبب وجيه لعدم الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس المنتخب جو  بايدن.

لكن هوبكنز اعترف لمحققين من مكتب المفتش العام لخدمة البريد الأمريكية يوم الإثنين بأن ادعاءاته كانت كاذبة.
ويأتي ذلك مع مواصلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب رفض الاعتراف بفوز بايدن، مرتكزا على مزاعم لا أساس لها بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات. 

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
دونالد ترمب
جو بايدن
التصويت عبر البريد
كاذبة
موظف
محقق
الكونغرس

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