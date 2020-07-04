موسى الدرقاوي.. من هو المجاهد المصري الذي استعادت الجزائر رفاته من فرنسا؟

بعد 170 عامًا استعادت الجزائر رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، بينهم المجاهد المصري موسى الدرقاوي صاحب الجمجمة رقم 5942.

وُلد موسى بن الحسن الدرقاوي في ضواحي مدينة دمياط المصرية في نهاية القرن الثامن عشر، وتوفي والداه وتركاه صغيرا فربّاه جدّه.

انتقل إلى طرابلس الغرب سنة 1826 حيث تعلم العلوم الشرعية. ثم توجه إلى المغرب ومكث في جنوب المغرب لمدة سنتين، وبعد ذلك غادر نحو الأغواط في الجزائر، ومكث بها عامين، انتقل بعدها لمدينة مسعد سنة 1831، حيث رحب به سكانها وأصبح له الكثير من المريدين.

الجمجمة رقم5942 هي جمجمة الشهيد المصري موسى الدرقاوي رحمه الله الذي قتل في تفجير بيت أستاذه الشيخ بوزيان في نوفمبر1849 على يدالجنرال الإرهابي Émile Herbillon



هكذا يخبرنا التاريخ أن العرب كانوا جسدا واحدا،شاميا ومغربيا ومصريا، يتألم ويمرض ويصحّ بكل أعضائه.معركته واحدة ومصيره واحد https://t.co/nUd6hDdToE — خديجة بن قنة (@Benguennak) July 4, 2020

بعد توقيع الأمير عبد القادر الجزائري معاهدة ديمشال عام 1834 مع الفرنسيين، دعا الدرقاوي الناس للجهاد ضد فرنسا والأمير عبد القادر، وبالفعل نجح الدرقاوي في تجميع الآلاف من حوله، ودارت بين الدرقاوي والأمير عبد القادر معركة بالقرب من منطقة "وامري"، دامت حوالي 4 ساعات، انهزم فيها الدرقاوي.

تمت مطاردة الدرقاوي من قبل الجنرال الفرنسي "ماري مونج" في مدينة مسعد، حيث مكث هناك 3 سنوات، فتوجه جنوباً نحو متليلي الشعانبة سنة 1847.

تعاون الدرقاوي مع الشيخ أحمد بوزيان، أحد أعوان الأمير عبد القادر ضد المستعمر الفرنسي، لكن الفرنسيين حاصروهم، وأعطـيت الأوامر بـإبـادة سكان واحة "الزعاطشة" التي يتحصنون بها بمن فيهم الأطفال، والنساء والشيوخ، وقـطع أشجار النـخـيـل، وحرق المنازل. وبعد شهور من المقاومة، وبتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1849 نسفت دار الشيخ بوزيان فسقط شهيدا، وأمر القائد العسكري الفرنسي "هيربيون" بقطع رأس الشيخ بوزيان، ورأسي ابنه والشيخ موسى الدرقاوي وتعليقهم على أحد أبواب مدينة بسكرة، ثم أرسلت جماجم بوزيان والدرقاوي إلى متحف باريس مع جماجم أخرى.

من بين أكثر من 14 ألف جمجمة مرصوصة فوق أدراج "متحف الإنسان" في ⁧‫#باريس‬⁩ منذ 170 عاما..تعود اليوم إلى ⁧‫#الجزائر‬⁩ 24 جمجمة، لتفتح جروح الذاكرة في أروقة محكمة التاريخ. ‏⁧‫#المجد_والخلود_لشهدائن_الأبرار Posted by ‎خديجة بن قنة‎ on Friday, 3 July 2020

وبتاريخ الثالث من يوليو/ تموز 2020 تم استرجاع جمجمة الشهيد الدرقاوي من متحف الإنسان بباريس رفقة 24 من رفات وجماجم قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم بمناسبة الذكرى الـ 58 للاحتفال باستقلال الجزائر.

يوم كان البطل الدرقاوي المصري يموت من أجل الجزائر وسليمان الحلبي السوري يقتل من أجل مصر ومحمد الدغباجي التونسي يقاتل الطليان في ليبيا..

كل هذا كان قبل سايكس بيكو!!

تعلموا يا وطنيست يا أحفاد سايكس بيكو...#أنا_أندلسي#الأندلس_أرض_أجدادي#الأندلس#الجزائر#تونس#ليبيا#مصر#سوريا pic.twitter.com/yODizHpQfG — محمد الشيخ (@elmdjidi92) July 4, 2020

هو الحاج موسى بن الحسن الدرقاوي من مدينة دمياط المصرية وأستشهد مع الشيخ بوزيان وإبنه والمئات من المجاهدين بالزعاطشة بولاية بسكرة وهذه هي جماجم القادة pic.twitter.com/VnGEy4TxiB — عبد الفتاح أبو القاسم العزوزي (@elazzouzi1982) July 4, 2020

واستقبلت الجزائر، الجمعة، طائرة عسكرية حملت رفات قادة المقاومة الشعبية بمطار هواري بومدين بالعاصمة، قادمةً من متحف الانسان بفرنسا.

وحطّت طائرة هرقل سي-130 (عسكرية)، مسجاة بالعلم الجزائري، حاملة رفات 24 مقاتلًا جزائريًا ضد الاستعمار الفرنسي، ورافق الطائرة العسكرية التي نقلت الرفات مقاتلات من القوات الجوية نفذت عرضا عسكريا في سماء العاصمة الجزائر، كما أطلقت سفن حربية في ميناء المدينة مدافعها بالتزامن مع وصول الطائرة، وفق ما أظهره بث مباشر للتلفزيون الرسمي.

واستقبلت نعوش "الشهداء" الملفوفة بالعلم الوطني بحضور حشد من حرس الشرف، ثم حملها جنود واضعين كمامات على سجادة حمراء وعلى وقع صوت 21 طلقة مدفعية، وانحنى الرئيس الجزائري أمام النعوش كل على حدة.

وتُليت سورة الفاتحة قبل إلقاء رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة كلمة جاء فيها "24 بطلًا من أبطال المقاومة وهم دفعة أولى تنقلهم طائرة من فرنسا حيث كانوا محجوزين"، مضيفا أن "أبطال المقاومة الشعبية يعودون إلى الأرض التي ضحوا من أجلها بحياتهم وبأرواحهم".

وتابع أن هذه الأرواح "سرقها الاستعمار وهربها منذ أكثر من قرن ونصف القرن من دون حياء ولا اعتبار ولا أخلاق، وهو الوجه الحقيقي البشع للاستعمار"، وقال "تمتزج في هذا اليوم مشاعر الألم والفرح، ونعيش لحظات تاريخية".

واعتبر شنقريحة أن هذه الجماجم "عرت الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي اللإنساني"، مضيفا في كلمته التي ألقاها خلال مراسم استقبال الجماجم "لنا في هؤلاء الأبطال أسوة حسنة".

وستنقل النعوش إلى قصر الثقافة إذ ستكشف طوال يوم السبت، وستدفن البقايا البشرية يوم الاستقلال بساحة الشهداء داخل مقبرة العلية في الجزائر.

وحضر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وكبار المسؤولين في الدولة من المدنيين والعسكريين، إلى جانب تشكيلات عسكرية بأرضية المطار؛ لاستقبال رفات الشهداء القادم من متحف العاصمة الفرنسية باريس.

من الجماجم التي تم استرجاعها من طرف الجزائر جمجمة موسى الدرقاوي

هو مصري وبالضبط من مدينة دمياط وهو الصديق المقرب للشيخ بوزيان رحمهم الله جميعا

جاهد في الجزائر وحارب الفرنسيين بكل ما يملك

هو سجين الجمجمة رقم 5942 بمتحف باريس#أنا_أندلسي#الأندلس_أرض_أجدادي#الجزائر#مصر#الأندلس pic.twitter.com/DiYEGHjOxA — محمد الشيخ (@elmdjidi92) July 4, 2020

من بين الجماجم المسترجعة من طرف الجزائر ، الجمجمة رقم : 5942 ، كانت سجينة في متحف باريس وهي لمصري من 'دمياط' اسمه ' موسى الدرقاوي ' حارب الى جانب الجزائريين بكل ما يملك في القرن 19، وهو صديق لبوزيان ..رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .هذا هو تلاحم الأخوة عبر كل فترات التاريخ ... pic.twitter.com/rklvZbs0PQ — جزائرية وافتخر😘😊❤️ (@motarjemir3) July 4, 2020

بعد 170 عاما الجزائر تسترجع جماجم بعض شيوخ وأبطال الجهاد ضد فرنسا، ومن أشهرهم سيدي موسى بن الحسن الدرقاوي المصري الذي جاء من دمياط وشارك في الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي، وكذا الشيخ محمد الأمجد بن عبد الملك والمعروف بالشريف بوبغلة...رحمهم الله وأعلى درجاتهم في عليين pic.twitter.com/LxHPg3yJfW — Mahammed Bouabdallah محمد بوعبد الله (@mahammedb) July 4, 2020

الرصاص اصدق قول من الجلد المنفوخ، قصة الشهيد المصري الذي روى دمه ارض الجزائر شهيدا، تمت سرقة رفاته قبل 170 سنة، من طرف المستدمر الفرنسي يرجع اليوم يستقبله اهله، و تزفه قواتنا العسكرية الى ارضه، فالجزائر و مصر امة واحدة، رحمه الله الشهيد موسى بن الحسن المصري الدرقاوي.



كمال pic.twitter.com/rc6qxfa7q9 — جزائرية وافتخر😘😊❤️ (@motarjemir3) July 4, 2020

بعد 170 عامًا .. #الجزائر تستعيد رفات 24 بطلًا من ثوار وقادة #المقاومة_الشعبية الذين استشهدوا خلال الاستعمار الفرنسي بينهم الشهيد المصري "#موسى_الدرقاوي" صاحب الجمجمة رقم 5942 pic.twitter.com/tyAPNyWCjp — The Lens - العدسة (@TheLensPost) July 4, 2020

عادت رفات المجاهدين الجزائرين لتدفن في أرض الوطن ومن بينهم المجاهد المصري موسى بن الحسن الدرقاوي الدمياطي ، والذين اعدمتهم فرنسا عام 1852 , واحتفظت برفاتهم لديها .

ألا لا نامت أعين الجبناء

هل فهم البقر لماذا يشوهون الجهاد حتى تظل الأمة خانعة خاضعة ؟

ستتفتح يوما كل الزهور pic.twitter.com/1GmGJsMCMg — ابراهيم علي عبده (@ibrahimaly1959) July 4, 2020

حامد العلي@Hamed_Alali

من الجماجم التي استردتها الجزائر اليوم من باريس - وهي جماجم شهداء الثورة الجزائريّة - الجمجمة المرقّمة برقم 5942 جمجمة المجاهد المصري موسي الدرقاوي استشهد - إن شاء الله - في معركة الأغواط جنوب الجزائر عام 1852

عندما كانت الأمة ليس بينها حدود تمزّقها https://t.co/msiUBXfQco — حسن عبدالرحمن (@ha5153422) July 4, 2020

وكانت قناة "فرانس 24" الفرنسية، قد بثت تقريرًا كشفت فيه عن 18 ألف جمجمة محفوظة بمتحف "الإنسان" في باريس؛ منها 500 فقط جرى التعرف على هويات أصحابها، من ضمنهم 36 قائدًا من المقاومة الجزائرية قُتلوا ثم قُطعت رؤوسهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسي أواسط القرن الـ 19، ثم نقلت إلى العاصمة الفرنسية لدوافع سياسية وأنثروبولوجية.