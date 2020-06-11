الجمعة 12 يونيو 2020 00:12
موسى أبو مرزوق ينفي تقارير إسرائيلية تحدثت عن اختراق إيراني لمكتبه
نفى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق صحة تقارير إسرائيلية تحدث عن وجود اختراقات إيرانية لمكتبه الخاص لمراقبة تحركاته.
وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن ما تحدث به الإعلام الإسرائيلي هو "تلفيق لا أساس له من الصحة ومحاولة يائسة لإثارة القلاقل".
لا صحة للأنباء التي يتناولها اعلام العدو، حول وجود إختراقات ايرانيّة لمكتبي ومراقبة تحركاتي، وهذا التلفيق لا أساس له من الصحة، ومحاولة يائسة لإثارة القلاقل.— د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) June 11, 2020
ونشرت القناة "12" الإسرائيلية تقريرا اتهمت فيه موظفا في مكتب أبو مرزوق بالتجسس لصالح المخابرات الإيرانية للتبليغ عن تحركاته.
وبررت القناة الإسرائيلية مزاعمها بمعارضة أبو مرزوق للتعاون بين حماس والحرس الثوري الإيراني، على حد قولها.
وأشارت إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا بأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله لمناقشة الأمر معه.
المصدر
خدمة سند