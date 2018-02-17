فلسطين المحتلة
السبت 17 فبراير 2018 18:31

موسى أبو مرزوق: صفقة القرن لن تمر ما دام شعبنا يرفضها

موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"
موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"
غيتي
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق (السبت) إن أي "مشروع" لن يمر؛ "ما دام الشعب الفلسطيني يرفضه".

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، تعليقًا على ما يتم تداوله إعلاميًا حول صفقة أمريكية لحل القضية الفلسطينية (صفقة القرن).

وأكد "أبو مرزوق"، أن الشعب الفلسطيني لم يتوحد على برنامج سوى "المقاومة".

وأضاف: "رغم كل محاولات إلغاء الهوية بالتهجير والتجنيس، والضغط والملاحقة للمجاهدين والمقاومين، وإشغال اللاجئين بلقمة عيشهم وتعليم أبنائهم، والحصار والتضيق على من يكسر المعادلة، تخرج عهد التميمي (طفلة فلسطينية معتقلة لدى إسرائيل) وأجيال تفاجأهم".

وخلال السنوات الأخيرة، طرح مسؤولون إسرائيليون في مناسبات مختلفة فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بدأ الحديث عن دفعه نحو عقد "صفقة القرن"، التي تشير تقارير إعلامية أنها تشمل اقتطاع أجزاء من سيناء لإنشاء دولة فلسطينية، وهو ما نفته القاهرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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فلسطين المحتلة
حركة حماس
صفقة القرن
ترامب
إسرائيل
الاحتلال الإسرائيلي
القدس
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

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