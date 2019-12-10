الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:10
موسوعة غينيس توضح حقيقة حصول تامر حسني على لقب "أكثر فنان ملهم في العالم"
نفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية حصول المغني المصري تامر حسني على رقم قياسي باعتباره أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، في بيان لها نشرته على موقعها.
وقالت الموسوعة إن الرقم القياسي المسجل في مارينا مول بأبو ظبي كان لأكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات.
وكان تامر حسني قد أعلن عن تحقيق رقم قياسي جديد، كأكثر فنان ملهم في العالم، حسب مقاييس موسوعة غينيس العالمية يوم الجمعة الماضي.
أبرز ما ورد في بيان الموسوعة
- استطاع جمهور الفنان تامر حسني يوم الجمعة، الموافق السادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول كسر الرقم القياسي العالمي لغينيس للأرقام القياسية لـ "أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات" وذلك في مارينا مول أبوظبي.
- تناقلت العديد من وسائل الإعلام خبراً مفاده أن الفنان المصري حقق لقب "الفنان الأكثر تأثيراً وإلهاماً في العالم". إلا أننا في غينيس للأرقام القياسية لا نقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة.
- نمتلك في غينيس للأرقام القياسية معايير صارمة تشترك جميعها في محددات واضحة أهمها: أن يكون الإنجاز قابلا للقياس، وأن يكون قابلا للكسر، وأن يكون ذا معايير واضحة محددة، وأن يكون قابلاً للتقييم والتحقق من صحته.
- الإعلان عن الأرقام القياسية، يتم إذا ما اتفقت معاييرها مع اشتراطات صارمة ومحددة، ولا تتبع عملية التصويت الجماهيري.
- معايير كسر الرقم القياسي الخاص بـ"أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات" تتضمن مشاركة أكبر عدد من الأفراد على لوحة الإعلانات نفسها متضمنة اسماً فريداً ورسالة من المشارك نفسه.
- على مدار 6 أيام من المدة المسموحة لتقديم المشاركات، نجح زوار مارينا مول أبوظبي في تحقيق 12086 مشاركة متخطين الرقم القياسي السابق الذي وقف عند 4900 مشاركة تم تسجيلها في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول 2017.
- بهذه المناسبة، نتوجه بالتهنئة لكل من مارينا مول أبوظبي والفنان تامر حسني وجميع المشاركين على إنجازهم.
المصدر
الجزيرة مباشر
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