الصراع في سوريا
الثلاثاء 20 فبراير 2018 18:41

موسكو: عشرات الجرحى من روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة في سوريا

تشيع جثمان طيار روسي لقي حتفه في سوريا
تشيع جثمان طيار روسي لقي حتفه في سوريا
غيتي
قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن العشرات من مواطني روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة أصيبوا في اشتباكات وقعت بسوريا في الآونة الأخيرة ويجري علاجهم في مستشفيات روسية.

ونقلت رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها الأسبوع الماضي إن نحو 300 شخص يعملون بشركة عسكرية روسية خاصة لها صلة بالكرملين سقطوا بين قتيل وجريح في اشتباك مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا في فبراير شباط.

وكشف هذا الحادث عن انخراط روسيا عسكريا في سوريا بدرجة أكبر مما قالت من قبل، ويهدد بانزلاقها إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة هناك.

وكانت وزارة الخارجية قد قالت في السابق إن خمسة روس ربما قتلوا في نفس الاشتباك ونفت تقارير إعلامية تحدثت عن عدد أكبر للقتلى ووصفتها بأنها "مضللة".

واليوم الثلاثاء قدمت الوزارة المزيد من التفاصيل.

وقالت الوزارة في بيان "خلال اشتباك عسكري وقع مؤخرا ولم تشارك فيه القوات المسلحة الروسية بأي حال...قتل مواطنون من روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة وأصيب أيضا عشرات آخرون".

وأضافت أن المصابين نقلوا إلى روسيا حيث يتلقون العلاج في أكثر من منشأة طبية.

وقالت الوزارة "كما أشرنا من قبل فهناك مواطنون روس في سوريا سافروا إلى هناك بمحض إراداتهم ولأهداف مختلفة. وليس من مهام وزارة الخارجية تقييم قانونية وشرعية قراراتهم".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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