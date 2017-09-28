روسيا
الخميس 28 سبتمبر 2017 20:02

موسكو: جنرال روسي قتل في سوريا شغل منصبا كبيرا في جيش الأسد

أسابوف (يمين) مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير/شباط 2013
رويترز
قال رئيس أركان الجيش الروسي أمس الأربعاء (27 سبتمبر أيول) إن جنرالا روسيا قُتل في سوريا كان مُعارا للحكومة السورية كقائد عسكري.

وموسكو حليف قوي لسوريا منذ وقت طويل لكن دور الجنرال القتيل يكشف أن روسيا صارت جزءا لا يتجزأ من نظام حكم الرئيس بشار الأسد.

ولاقي اللفتنانت جنرال فاليري أسابوف (51 عاما) حتفه يوم السبت في قصف من مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية قرب دير الزور.

وقال الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسية إن الجنرال القتيل كان رئيسا لأركان القوات الروسية في سوريا ثم شغل بعد ذلك منصب قائد الفيلق السوري الخامس للمتطوعين.

ومعروف أن الفيلق الخامس للمتطوعين سُلح بأسلحة روسية منذ تشكيله في أواخر عام 2016 وأن مستشارين من الروس عملوا فيه لكن أيا من دمشق أو موسكو لم تعلن من قبل أن قيادة الفيلق روسية.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
سوريا
دير الزور
روسيا
تنظيم الدولة

اقرأ أيضا

Thumbnail
صعود اليمين المتطرف يثير قلق المسلمين في ألمانيا
Thumbnail
"التنين".. مدرعة تركية مصنعة محليا في طريقها للعالمية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم