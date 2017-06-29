روسيا والولايات المتحدة
الخميس 29 يونيو 2017 10:28

موسكو تجهز "ردا انتقاميا" على استيلاء أمريكا على مقرين دبلوماسيين

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية
غيتي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إن موسكو تجهز إجراءات انتقامية، ردا على قرار واشنطن الاستيلاء على مقرين دبلوماسيين روسيين في الولايات المتحدة في 2016.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "يجري تجهيز إجراءات انتقامية، كما تعلمون مثل هذا القرار بشأن المسألة لن تتخذه وزارة الخارجية وحدها".

وقالت زاخاروفا إن واشنطن تدرك أن موسكو سترد.

وكانت صحيفة (كوميرسانت) الاقتصادية الروسية قالت إن روسيا يمكن أن تستولي على ممتلكات دبلوماسية أمريكية في موسكو وتضيق على مدرسة أنغلو-أمريكية إلا إذا أعادت واشنطن المقرين الدبلوماسيين في الولايات المتحدة قبل يوليو/تموز.

واستولت الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول على مقرين دبلوماسيين روسيين عندما أمر الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت باراك أوباما بطرد 35 روسيا بسبب ما قال إنه تورطهم في تسلل إلكتروني استهدفت التدخل في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ولم ترد روسيا التي تنفي هذا الاتهام على الفور قائلة إنها ستنتظر لترى إن كانت العلاقات ستتحسن في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب.

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
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طرد دبلوماسيين

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