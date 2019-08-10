السبت 10 أغسطس 2019 22:48
موسكو تجمد حسابات معارض وتتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها
جمّد القضاء الروسي، أمس الخميس، الحسابات المصرفية التابعة لمنظمة المعارض الرئيسي للكرملين، أليكسي نافالني والمتعاونين معه.
أكبر حراك احتجاجي
- يأتي ذلك في إطار تحقيق بقضية "تبييض أموال" يتزامن مع قمع السلطات لحراك احتجاجي كبير في موسكو.
- وتواجه السلطات الروسية أكبر حراك احتجاجي، منذ عودة فلاديمير بوتين إلى السلطة في عام 2012.
- على خلفية ذلك، وجهت روسيا اتهامات لواشنطن، بالتدخل في شؤونها الداخلية.
مواجهة قضائية مع معارض بارز
- لجنة التحقيق الروسية، أعلنت السبت الماضي، فتح دعوى قضائية بتهمة "تبييض أموال" بحقّ منظمة نافالني.
- وجهت اتهامات لنافالني، بتلقّي مبالغ مالية بطريقة غير شرعية تصل قيمتها إلى مليار روبل (13,8 مليون يورو).
- فتّش المحقّقون الخميس منازل العديد من المقرّبين من نافالني ومكاتب منظمة "صندوق مكافحة الفساد".
هل تسعى موسكو لإسكات معارضيها؟
- وصف نافالني، عبر مدوّنته الإلكترونية ما يجري، بالمحاولة الأكثر عدائية.
- أضاف أن موسكو تسعى لإسكات صوت المعارضة، ولا جديد في ذلك.
- أشار إلى أنه لن يستسلم، ولن يغادر روسيا وسيواصل أنشطته فيها.
- ذكر أن الهدف الاستراتيجي من كل الدعاوى القضائية، هو تخويف المعارضين.
- يملك نافالني، صندوق مكافحة الفساد، ويقف خلف تحقيقات عديدة بشأن الحياة المرفّهة والفساد في أوساط النخب الروسية.
من هو نافالني؟
- هو محام وناشط سياسي روسي، اكتسب شهرة في روسيا منذ عام 2009، كناقد للفساد.
- ينشط نافالني ذو 43 عاماً، بقوة على مواقع التواصل، وله شعبية واسعة بين المعارضين.
- استغل مدونته على موقع لايف جورنال لتنظيم مظاهرات واسعة النطاق لمعالجة قضايا فساد.
- حاز مقطع فيديو، نشره على يوتيوب، اتهم فيه رئيس الوزراء، ديميتري ميدفيديف، بأنه يرأس شركة عقارية كبرى، على 31,5 مليون مشاهدة.
- كما وجهت منظمته اتهامات لمساعدة رئيس بلدية موسكو، ناتاليا سرغيونينا، باختلاس مليارات الروبلات من الأموال العامة في إدارة رصيد الإسكان الخاص بالبلدية.
- يقضي نافالني، عقوبة بالسجن 30 يوماً، ونقل إلى المستشفى في أواخر يوليو/تموز لتعرّضه "لنوبة تحسّس خطيرة"، ثم أعيد إلى زنزانته، ولا يستبعد أن يكون قد تعرّض "للتسميم" حسب فرانس برس.
اتهامات لواشنطن
- وزارة الخارجية الروسية، اتهمت اليوم الجمعة، السفارة الأمريكية بالتدخل في شؤون البلاد.
- جاء ذلك بعد نشر خريطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر المسار المقترح لاحتجاج مناهض للحكومة في موسكو.
- قالت الوزارة في بيان إنها استدعت دبلوماسيا أمريكيا كبيرا فيما يتعلق بمنشور، يشمل خريطة مسار احتجاج رتبت المعارضة للقيام به في الثالث من أغسطس/ آب.
- اعتبرت نشر المسار من قبل الدبلوماسي، تحريضا على المشاركة والدعوة للتحرك، وتدخلا في الشؤون الداخلية لروسيا.
- وكالة الإعلام الروسية، تاس، نقلت عن أندريه كليموف، النائب في مجلس الاتحاد، بالبرلمان الروسي، قوله إن سلسلة احتجاجات شهدتها موسكو في الأسابيع القليلة الماضية، تحمل مؤشرات على “تدخل أجنبي”.
- اتهم كليموف، واشنطن وأنصارها، بمحاولة استغلال الانتخابات، لتدبير استفزازات، ومحاولات للتأثير حسب وصفه.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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